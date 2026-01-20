新任高雄市警局長趙瑞華上任　陳其邁親口說「唯一要求」

記者賴文萱／高雄報導

警政署日前公布全國139名高階警官調整名單，原任高雄市警察局長林炎田調任台北市警察局長，高市警局長則由航空警察局局長趙瑞華陞任，今（20）日統一進行交接。高雄市長陳其邁今曝唯一要求「強力打擊犯罪、維護治安」，並喊話希望能馬上上手，讓治安工作沒有中斷。

▲陳其邁曝對警察局長唯一要求就是強力打擊犯罪。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市警察局長今日起由趙瑞華接手，陳其邁今天表示，他還是要再次感謝林炎田局長過去的努力，讓高雄的治安能夠維持穩定，保障人民生命財產的安全。他說，警察局長最重要的就是要貫徹在整個法律的執行，能夠強力打擊犯罪，維護治安，這個是他對警察局局長唯一的一個要求。

▲航空警察局局長趙瑞華陞任高雄市警察局長。（圖／內政部警政署航空警察局）

陳其邁說，在整個執法的過程裡面，一方面能夠維持治安，二方面也能夠同步來精進警察同仁的待遇，跟整個高雄未來怎麼樣能夠讓治安工作結合智慧、科技，不斷去提升在打擊犯罪的工作。

他並提到，高雄的活動非常多，各項大型群眾的事件常常會是治安工作的重點，大型活動或者是在人潮多的部分，能夠進一步的預防犯罪，加強整個勤務的工作，來保障整個活動的順利進行。

陳其邁最後喊話，希望新的警察局長能夠儘速地了解高雄縣整體治安的狀況並馬上上手，讓治安的工作能夠同步的接軌，沒有中斷。