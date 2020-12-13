「摩托車幫」夜襲宿舍…秒劫走400名學生！　軍警全面搜索中

▲奈及利亞政府科學中學（Government Science secondary school）大約400名學生被綁架。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

奈及利亞卡齊納州（Katsina）於11日發生近來規模最大的綁架案。坎卡拉地區（Kankara）政府科學中學的宿舍遭到「摩托車幫」突襲，劫走全校大約一半、也就是400名學生。警方目前正與空軍、陸軍密切合作，搜索失蹤人口。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，警方發言人伊薩（Gambo Isah）表示，「摩托車幫」晚間9時40分左右展開行動，多名槍手攜帶突襲步槍，與現場警力激烈交火。他提到，雖然部分學生設法逃到安全的地方，其餘400人卻不幸失蹤，還有一名警官中彈。

▲奈國軍警正在密切合作，展開尋人搜索行動，希望盡快展回失蹤的400名中學生。（圖／路透）



一名校方消息人士向奈國媒體《今日現場》透露，幫派成員全都騎著摩托車，「我無法說清楚多少人被綁架，但他們帶走許多學生」。一名家長與另一名學校員工表示，中學12日一片混亂，受害家長、調查與維安相關單位都聚集一起，試圖尋找學生下落。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）於11日正好回到家鄉卡齊納州待了一周，距離本案發生的坎卡拉只有200公里。他原本預計上周向國會發表國安簡報，事後卻突然取消，至今沒有提供官方解釋。

奈及利亞各地的暴力與不安局勢，讓民眾深感不滿，尤其博爾諾州（Borno）上個月又發生大批農民遭到伊斯蘭武裝分子殘忍殺害、斬首的事件後，更是激發人民怒火。



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