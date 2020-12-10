交往8年等不到求婚！她苦守多年發現「妹仔簡訊」　氣炸開告男友

▲依據尚比亞習俗，男方會給女方家屬一份彩禮或紅包，意味著會盡力照顧妻子。據悉，薩拉利基已完成此步驟。（示意圖／Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

尚比亞一對情侶交往8年，女方更為對方生下一個孩子，殷殷期盼某天男友會實踐當年求婚的承諾。只不過，如今26歲的她已經厭倦等待，直接把男友告上法院，控訴對方浪費她多年光陰，其程度有如犯罪一般；男子事後辯稱，她對他不夠用心。

綜合每日郵報、紐約郵報報導，26歲女子恩格瑪（Gertrude Ngoma）與現年28歲男友薩拉利基（Herbert Salaliki）多年前發展出情愫，在互為情侶關係的8年期間，有了一個小孩。但直到現在，2人並未處於同居狀態，恩格瑪到現在仍與父母同住，小倆口的感情似乎出現裂痕。

「他從來就沒有認真過，所以我才把他告上法院」，恩格瑪坦言，她已經厭倦等待男友向她求婚的日子，加上發現薩拉利基會傳訊息給其他女人，懷疑男友對她不忠，「我有權知道我們的未來和之後要走的路。」

面對女友的指控，薩拉利基表示，他其實想和恩格瑪結婚，但如今的經濟狀況不穩定無法負擔婚禮費用，同時宣稱恩格瑪對他不夠用心。

地方法院法官諾瓦茲（Evelyn Nalwize）表示，因2人沒有正式結婚，當局現階段無法干涉，2人應該試著尋求庭外和解。

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