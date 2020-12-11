　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼15日共機侵空。（圖／翻攝國防部網頁）

▲共機近幾個月以來頻頻擾台。（圖／翻攝國防部網頁）

記者吳美依／編譯

《路透社》於10日發布特別報告指出，中國發動「灰色地帶」戰爭，試圖消耗台灣軍力，最終達到制伏台灣的目標。但是，台灣軍力面臨日益惡化的衰退趨勢，恐怕難以面對威脅。

前、現任台美官員認為，除了兩棲登陸軍演、海軍巡邏、網路攻擊與外交孤立以外，中國近幾個月頻繁展開共機威脅，作為補充戰略，兩岸局勢也攀升至數十年以來最緊張的程度。

前參謀總長李喜明（Lee Hsi-ming）說，共機戰略「超級有效」，此舉是為了表明「這（台灣）是他們的花園，而且花園距離房子僅有一步之遙」。他認為，解放軍只因尚未達到攻占台灣所需的壓倒性火力，才沒有全面進攻，但經過過去20年以來的發展，如今軍事實力「遠遠領先台灣」，「時間絕對不是站在台灣這一邊，他們累積足夠的力量，只是時間問題」。

▲▼蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

▲《路透社》指出，蔡英文在國內與華府都面臨增強國防能力的壓力。圖為蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

台灣總統蔡英文8日在演講中提到，台灣民主正遭遇來自「威權勢力」的壓力，「台灣每天都受到這種軍事威脅」。一名台灣資深情報官員也透露，北京幾十年以來的對台姿態，在今年出現「明顯改變」，軍方與政府機構從「理論討論」武力犯台，變成辯論並制定可能的軍事行動計畫。

台灣國防部對此表示，軍方堅持「不挑釁、不畏敵」的堅定立場，以及「他們越接近本島，我們越積極回應」的原則，加大空海域巡邏，提高對戰準備程度，應對中國的灰色地帶戰略。

▲▼漢光34號演習,漢光演習,UH-60M,黑鷹直升機,陸軍航特部,國軍特戰官兵,反空機降作戰演練,模擬共軍,假想敵部隊,攻擊軍,KJY,簡體字職級名牌,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍漢光34號演習，圖為扮演假想敵的軍隊。（圖／記者李毓康攝）

儘管如此，《路透社》訪問美台各界官員與軍事專家後卻指出，除了空軍、特種部隊、部分海軍等軍種以外，台灣軍隊整體而言難以應對中方威脅，幾十年以來的孤立與資金不足，也導致軍隊空心化。台灣軍人與西方觀察人士都說，台灣的軍事培訓如今承受日益惡化的衰退，尤其陸軍更是如此。

美國海軍陸戰隊退役上校紐瑟姆（Grant Newsham）去年大部分時間都待在台灣，加入政府資助的研究計畫，評估台灣防守能力，如今在日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）擔任研究員。他說，「軍隊被削減了，幾乎像是保衛國家是別人的責任」。

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）

台灣國防部對此提出反駁。他們指出，台灣的空中防禦和「不對稱作戰能力與機動戰鬥能力」都獲得大幅提升，如今也發展國內國防產業，提升自身防衛能力，並在國產武器方面取得進展。

《路透社》指出，蔡英文在國內與華府都面臨增強防禦能力的壓力，並且根據政府數據估算，明年國防支出預算可能會增加10％以上，達到新台幣4534億元。

▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

中國國台辦被問及對台政策時表示，北京致力於「與台灣和平統一」，並批評《路透社》報導中的專家言論「荒謬……毫無根據，純屬謠言，充滿偏見，且展現出冷戰思維」，傳達強烈不滿與堅決反對。

《路透社》寫道，大多數軍事分析師認為，如果中國控制台灣，美國在該地區的主導權將面臨災難性影響，華府的全球威望與保證亞洲安全的地位也將被粉碎。雖然北京試圖取代美國，成為亞太地區主要強權，但控制民主台灣將是一大挑戰，近年來日益強硬的姿態，也已經激起華府與其盟友的回應。

美國國務院發言人表示，中國「涉入惡意與日俱增的威嚇台灣運動」，而華府對於台灣的支持不只是軍售而已，還包括「訓練與鼓勵非對稱作戰方式」。外界目前仍不清楚，即將上任的拜登政府將如何回應中國日益加大的對台壓力，其政府過渡團隊發言人拒絕回應。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

ET快訊
外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了
6.7強震「8縣市」手機警報沒響...變邊緣人　氣象局揭原因
國際名導《聖殤》金基德染疫身亡
竹北逃脫犯「強占人妻」！　綠帽男求歸還老婆...慘被槍抵頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽喜曬嬰兒「美甲照」1秒惹怒全網！　挨轟：孩子瞎了怎麼辦

美今年第9死囚！他涉凶殘劫殺　獄中悔過22年榮登模範生…注毒處決

返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

美FDA專家小組「建議批准」輝瑞疫苗！最快12日授權　下周起施打

窮農夫花76元租地…翻土挖出「14.98克拉巨鑽」！秒成千萬富翁

中企買走小島！澳居民嗨辦「歡樂BBQ大會」反擊　高喊奪回老家

紐約「百年教堂」凌晨遭火噬！　歷史性「自由鐘」是否逃劫仍未知

日本大阪疫情嚴峻「護理師不足」病床快滿！　中央擬派自衛隊協助

傘兵與同袍露營…失蹤7天只剩「頭顱」沖上岸！　身體至今找不到

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

FBI性醜聞連環爆！6高官被控性侵女下屬，未獲處分！

傳統醫學鑄憾事！76歲翁肩膀痛「針灸治療」...肺遭9cm長針刺穿亡

妻浴室搶救老公「雙雙觸電亡」！兒扶屍慘被烤焦…她親睹崩潰哭

諾貝爾生醫獎研究團隊有台灣人！未獲認可成超大遺珠

《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

英國第二人　莎士比亞接種輝瑞公司新冠疫苗

影／淚眼送走摯愛！新冠肆虐全球　一覽2020年「悲慘疫情世界」

美FDA證實！4人施打輝瑞疫苗後面癱　可能原因曝光

醫療快崩潰！南韓再增689例確診...首爾急蓋方艙　元大傳群聚感染

印度爆發近年最大規模「農民起義」　高官：中國陰謀！

戶外玩家必備的加州海灘號！福斯商旅T6.1露營車229.8萬元起開賣

中職／葉總看好沉穩特質　黃亦志轉戰味全龍當教練

「新感覺」戀愛解謎手遊《Doubt~說謊的男人是誰？》　事前登錄活動開跑中

《星空精靈Online》聖誕節改版上線　新增收藏系統、角色能力再升級

踏上專屬夢幻秘境　《精靈之境》台港澳搶先上市

熱狗地震當下最擔心「家中收藏品」　12歲兒超潮：破百雙鞋等他穿

《絕地求生》生存賽季10降臨！全新PvPvE地圖「Haven」16日正式更新

世界先進業績好發大紅包！台、星員工一人1.5萬元獎金

《天堂Ｒ》新職業「黃金槍騎」正式上線　 技能影片、跨服競賽活動同步釋出

PC遊戲日日送！Epic Games舉辦假期特賣會再度登場　17日起瘋狂連送15款遊戲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

Google導航抄小路　他凍死慘成人肉冰柱

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

趙斗淳出獄！將搭公務車回家...具體時間點曝光

日貨輪返港「超歪斜貨櫃牆」畫面曝

媽曬嬰兒「美甲照」1秒惹怒全網！

渣男虐死「懷孕女友」收抖內直播...下場曝光！

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

李安是香港人？談大陸的荒謬翻譯

川普又贏了！看到影片氣炸：選舉詐欺

美FDA今審查輝瑞疫苗　最快12日開放施打！

宜蘭外海6.7強震　外媒關注

嫩媽「鼻長痘」擠一下變巨腫塊

他獄中悔過22年榮登模範生　注毒處決

更多熱門

相關新聞

安布思沛台灣獲最佳專業代理商獎

安布思沛台灣獲最佳專業代理商獎

電通行銷傳播集團（dentsu）旗下專注於績效行銷（Performance Marketing）的安布思沛台灣（iProspect Taiwan），日前再獲亞太區指標性獎項肯定，獲頒2020 Campaign「大中華區年度最佳專業代理商（Greater China Specialist Agency of the Year）」銅獎，成為台灣唯一一家獲此獎項的代理商。

ET民調》押錯寶的萊豬

ET民調》押錯寶的萊豬

和泰說明RAV4車頂滲水疑慮

和泰說明RAV4車頂滲水疑慮

福特Focus Active現身油耗測試

福特Focus Active現身油耗測試

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

關鍵字：

台灣國防路透社

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面