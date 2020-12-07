中企買走小島！澳居民嗨辦「歡樂BBQ大會」反擊　高喊奪回老家

▲中國企業向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島（Keswick Island）租約，期限長達99年。（圖／翻攝自Facebook／Keswick Island）

記者吳美依／編譯

中國房地產企業China Bloom去年買斷降靈群島（Whitsundays）的凱瑟克島（Keswick Island）使用權。此後，島上居民生活處處受限，甚至被趕出自己的家。他們如今決定，將在明年國慶日舉辦歡樂的「烤肉大會」，要求中資歸還土地。

China Bloom去年以2000萬美元（大約新台幣5.6億元）的價格，向澳洲昆士蘭州政府買下凱瑟克島99年租約。島上居民控訴，他們此後被中方禁止使用Airbnb出租房屋、進入海灘或公園等公共土地、透過海陸空任何途徑登島，甚至慘遭趕出家園。

居民們宣布，他們將在澳洲國慶日，也就是明年1月26日當天，聚集在島上廣場，舉辦一場「充滿澳洲特色」的文化慶祝活動，屆時現場將有「烤肉大會」與傳統人字拖投擲比賽（Thong Throwing Competition）等等，希望透過歡樂氛圍「反擊」中資。

'This is the Whitsundays, not Wuhan.' 由 Daily Mail Australia 發佈於 2020年12月6日 星期日

前居民威莉絲（Julie Willis）與男友羅伯特（Robert Lee）被趕出居住長達6年的租屋處，且在期限前3天才收到搬遷通知。她先前挺身呼籲，州政府不該屈服於富有的中國房地產商人，如今對於各界民眾的支持感到驚訝又感動。

前議員科斯蒂根（Jason Costigan）形容，凱瑟克島的情況簡直是「徹頭徹尾的胡扯」，「這裡是降靈群島，不是武漢！我不敢相信政府與投資者簽訂99年的合約，卻如此蔑視當地居民」。

科斯蒂根呼籲，昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）應該領導政府團隊，對於China Bloom採取嚴厲措施，「我們的確需要中國資本提振經濟，但中國或任何外國投資者實施收購或接管，都是絕對腐敗的行為，不符合公共利益或國家利益」。



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