51年懸案！「黃道帶殺手」詭譎密碼破解　自稱殘殺37人…寫信狂炫

▲美國黃道帶殺手（Zodiac Killer）於1969年留下的密碼如今終於破解。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北加州連續殺人犯「黃道帶殺手」（Zodiac Killer）於1960年代犯下至少5起謀殺案，在舊金山灣區掀起巨大恐慌。他1969年將一封信寄給《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle），內文包括340字元的密碼，其中意涵在51年後的今天終於破解。

綜合BBC、CNN報導，破譯後的訊息寫道，「我希望你們在試圖抓我的過程中有很多樂趣，電視節目上的那個人不是我。我不怕毒氣室，因為它將很快把我送到天堂（誤拼成paradice）。因為我現在擁有夠多的奴隸替我工作，其他人到了天堂後一無所有，所以才害怕死亡。我不害怕，因為我知道，我在天堂的全新生活將會非常輕鬆」。

該訊息被稱為「340密碼」，內文全由英文大寫字母組成，沒有標點符號，還把「天堂」（paradise）拼錯，而電視節目應指「吉姆．丹巴爾脫口秀」（The Jim Dunbar Show）。一名自稱「黃道帶殺手」的人上節目露臉2周後，《舊金山紀事報》就收到此信。

▲《舊金山紀事報》1969年11月11日收到一封信，寫信人自稱「黃道帶殺手」（Zodiac）。（圖／達志影像／美聯社）

維吉尼亞州的軟體開發者奧蘭查克（David Oranchak）、比利時裔電腦程式設計師埃克（Jarl Van Eycke）以及澳洲數學家布雷克（Sam Blake）在大約一周前共同破解密碼，並通報聯邦調查局（FBI），獲得批准與證實後，才公布詳細訊息。

奧蘭查克2006年起就開始破解黃道帶的密碼，坦言早已習慣失敗的感受，甚至不知道信中是否真的寫著任何有意義的訊息，「這簡直難以置信」。他提到，唯一令人失望是，信中沒有提及任何個人身分訊息。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）一共收到3封信，但奧蘭查克指出，另外2組密碼都太短了，「幾乎沒有希望」破譯。

▲舊金山灣區警方1969年正在偵辦「黃道帶殺手」案。（圖／達志影像／美聯社）



FBI也在聲明中證實此事，並強調該局舊金山辦公室將與當地執法部門共同合作，替受害者伸張正義，但「考慮到調查正在持續進行中、對於受害者與其家屬的尊重，我們目前將不會提供進一步評論」。舊金山警察局也已經獲得破解密碼，並將相關資料送往兇殺懸案調查單位。

「黃道帶殺手」於1968至1969年以刀、槍為凶器謀殺7人，造成其中5人死亡，但不僅從未被捕或起訴，甚至持續寫信給警方與媒體，吹噓犯案行為，有時還在信中夾帶血跡斑斑的衣服，作為證明身分的證據。他宣稱自己實際上殺害了37人，寫信方式包括文字與密碼，在舊金山灣區釀成巨大恐慌，直到1974年才沒了消息。

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