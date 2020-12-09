國民黨擘劃「願景台灣2030」　江啟臣：共同打造偉大國家

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（9）日出席由國家政策研究基金會所籌辦的「願景台灣2030」論壇，他在致詞時表示，「一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造」，他承諾，未來國民黨將扮演好「台灣努力進前的推手」，為了讓社會團結、邁向未來貢獻一己之力，他也誠摯呼籲大眾共同參與、響應成為推進社會的力量。

論壇中公布台灣首份「社會歧視與包容」民意調查結果，並邀請13位新住民、移工，以及關心多元性別議題（LGBTQ）領域的代表與專家共同經驗分享與討論。江啟臣表示，「如果一個國家社會沒有願景，那它的未來恐怕只會重複過去」，期望透過系列論壇，深入探討台灣種種的社會問題。

會中邀請獨立評論＠天下總監廖雲章、實踐大學家庭研究與兒童發展學系副教授謝文宜、逢甲大學通識教育中心助理教授何景榮等人與談，江啟臣亦以智庫董事長身份共同與談，副秘書長柯志恩則以淡江大學教育心理與諮商研究所教授身份，擔任論壇主持人，引導論壇進行分階段討論。

江啟臣表示，「全民智慧的結晶，才是國家未來要努力的目標」，國政基金會規劃於2021年中提出「願景台灣2030」國政藍圖計畫，凝聚專家菁英的智慧，同步展開與社會的對話、共同討論，以期逐步形塑共識；除了規劃中的三場「願景論壇」外，未來也將創設專屬「願景平台」，讓全民可以上網直接勾勒出自己對於「願景台灣2030」的理想與期待。

「願景台灣2030」系列論壇第一場主題為「社會包容」，國民黨強調，本次論壇是針對移工、新住民以及LGBT等三個少數且弱勢的族群，藉由在生活、職涯、制度、人際、社會所面臨到的諸多問題進行經驗分享與深入探討。

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