青山宮遶境北市1999專線被打爆　3天陳情485件最後只開罰2.4萬

▲艋舺青山宮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者袁茵／台北報導

艋舺青山宮遶境於4日至6日盛大舉辦，然而連續放鞭炮產生噪音污染，使市民打爆1999市民專線，據統計噪音陳情件數高達485件。面對青山宮遶境造成噪音污染，後續是否會開罰？北市環保局稽查大隊長顏伶珍表示，由於陣頭就是一直行走，他們接到陳情電話後前往現場，可能民眾就不在陳情的點了，不過已向行為人開罰共2.4萬元。

顏伶珍說，接獲1999陳情電話，大多還是以鞭炮造成噪音污染為主，鞭炮噪音陳情3天共398件，擴音器活動噪音陳情為87件，經到場確認後就採現場告發共13件。

對於有稽查員到場卻發現隊伍已離開的說法，顏伶珍坦言，確實有可能，因為陣頭就是一直在走，他們接到陳情電話就會去現場，但有可能到民眾陳情的點時，附近已經沒人了，所以這邊就沒辦法處理，因為必須以現行行為告發。

至於有無開罰件數，顏伶珍說，有告發13件，其中8件超過10點仍在放鞭炮，所以依照噪音管制法第8條開罰行為人各3000元，總共是2萬4000元，另5件限期改善。

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