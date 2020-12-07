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青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書

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▲▼網友灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲網友灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市萬華區艋舺青山宮今年適逢建宮165周年，4日至6日展開為期三天的遶境活動，總統蔡英文6日也出席靈安尊王千秋聯合遶境大典，擔任扶轎官。不過，到了半夜鞭炮聲、噪音仍不間斷，引發民怨，1999更被打爆，許多網友灌爆蔡英文臉書，要求政府改善。

蔡英文6日在臉書發文談青山宮遶境活動，多數網友在貼文下方留言，主要是不滿活動只有3天，但一整周、超過晚上12點，還有鞭炮聲和各種噪音，嚴重影響睡眠。網友痛批「落後的文化早該淘汰，一堆噪音空污」、「現在已經半夜12點了，還在熱舞放炮，把萬華居民當禽獸一樣對待，還是說可以週一萬華區居民休假一天，真的氣死」、「已經5點了，總統可能在總統府睡得香甜，但我們普通老百姓明天還要上班卻要忍受高空煙火跟鞭炮聲一整晚，對了，還有電音嗩吶聲，請問這是傳統文化嗎？沒有法律可以制止嗎？」

也有其他網友反映路線規劃和治安問題，像是「連公車都無法進站，不知道要去哪搭，只能走遠路去搭捷運，困擾」、「尊重宗教信仰是好事，但沒有規劃好繞境動線，或參插一些不良社會人士，會讓行路人，住戶反感，還請有關政府單位做好不擾人的規劃及製造路面上的噪音及髒亂」、「雖然總統您平常政策很多都不錯，但這次恕我無法認同，因為背後帶來的是治安問題，以及造成民眾原本安靜的生活被打亂」。

值得一提的是，活動期間北市消防局接獲市民1999陳情件數就有129件，但派員到場檢查，施放鞭炮、煙火的人早已離開，難以舉發違規。

▲▼網友灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼網友灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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