　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中離台北市長越來越遠」 李柏毅：民調還會往下掉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，被視為2022台北市長大熱門的立法委員蔣萬安，在32名政治人物中被看好度排行第三；而民調一度近9成的衛福部長陳時中，卻從第三名下降到第八名。台北市議員李柏毅在8日的ETtoday《雲端最前線》直言，蔡政府發生任何事都是陳時中出來扛，他的民調從近9成「坦」到變3成多，且持續失血中，「陳時中會離台北市長的位置越來越遠」。

▲台北市議員李柏毅認為，衛福部長陳時中民調還未探底。（圖／翻攝雲端最前線）

▲台北市議員李柏毅認為，衛福部長陳時中民調還未探底。（圖／翻攝雲端最前線）

李柏毅也指出，立法委員蔣萬安雖忙於立法院，但正好符合現在喜歡「做好分內事」的主流民意，蔣往後的態勢一定會越來越明朗。同為國民黨籍的台北市議員徐巧芯則認為，目前黨內的三顆星星：侯友宜、朱立倫以及蔣萬安各有強項，未來若有人想挑戰大位，可能要彼此合作才能擴大選民結構，將正藍、淺藍與中間選民的選票一網打盡。

台北市議員王世堅則認為，該民調確實精準，桃園市長鄭文燦各項專業度排名綜合來看為第六名，但因為個人魅力，被看好度直接躍升到第二名，是鄭的一大優勢。桃園市議員楊家俍也直指，鄭文燦處事圓融、橫跨藍綠，不止黨內沒有敵人，連國民黨都不是他的敵人，但也因此沒有鮮明的個人風格，可能會成為弱點。

《雲端最前線第942集FB》

《雲端最前線第942集Youtube》

ET快訊
《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN」
快訊／遭切割後首發正式聲明　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失
妙齡女耳環戴著消失　醫揭真相「被吃掉了」
青山宮遶境驚見「雙人運動」　查到房客名單男女主角將現形
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

民進黨抓包：江啟臣雙面人　凍結預算阻礙台灣加入CPTPP

「陳時中離台北市長越來越遠」 李柏毅：民調還會往下掉

綠營：國民黨中常會找「造謠祖師爺」　辦「造謠教育訓練」

國小生稱爬山「流連忘返」　柯文哲滿臉問號：只在想哪個幕僚排的⋯

柯文哲砸1580萬元還動用「救命錢」　「台北大縱走」宣傳片12日首播

蔡英文、拜登「外交國安五虎將」交情曝　可追溯至24年前明德小組

童仲彥轟蔡英文「召喚宮廟火燒萬華」：政客組團來跟神明下跪道歉

王美花挨酸「同理心部長」　顏寬恒：真佛心！美豬還「萊」嗎？

遭指賣大陸疫苗抽成　連勝文批假新聞抹紅：將提告三立、名嘴

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

民進黨抓包：江啟臣雙面人　凍結預算阻礙台灣加入CPTPP

「陳時中離台北市長越來越遠」 李柏毅：民調還會往下掉

綠營：國民黨中常會找「造謠祖師爺」　辦「造謠教育訓練」

國小生稱爬山「流連忘返」　柯文哲滿臉問號：只在想哪個幕僚排的⋯

柯文哲砸1580萬元還動用「救命錢」　「台北大縱走」宣傳片12日首播

蔡英文、拜登「外交國安五虎將」交情曝　可追溯至24年前明德小組

童仲彥轟蔡英文「召喚宮廟火燒萬華」：政客組團來跟神明下跪道歉

王美花挨酸「同理心部長」　顏寬恒：真佛心！美豬還「萊」嗎？

遭指賣大陸疫苗抽成　連勝文批假新聞抹紅：將提告三立、名嘴

抓屁屁太爽！虎斑貓「謎樣表情」喊國語：要要要　笑翻12萬名網友

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

50隻「冬宮貓」獲贈遺產！博物館證實暖心神秘客義舉

粉絲失戀「找不到一樣的男友」求助！　周揚青暖心1句安慰秒解

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

累積熱銷500萬輛！Nissan第三代跨界休旅豪華內裝搶先看

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會端數據：不會有萊劑殘留

《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN No.1」酸爆

政治熱門新聞

劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！

柯文哲問中天記者：妳下一步去哪？

國民黨：蔡蘇「騙了陳時中兩次」　拜登親自打臉

ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇

收13萬造謠蔡英文假博士元凶曝光　大陸供抹黑稿給媒體人

飆罵蔡英文30分鐘？蘇貞昌：不必要的重傷沒有意義

周玉蔻批失智、林飛帆嗆bumbler　馬英九反擊：這兩個信用破產的人

北市向民眾道歉　祭出3手段防廟會脫序

林飛帆談馬英九：不知這個bumbler在想什麼

高嘉瑜獻唱替中天加油　王浩宇轟：妳夠了

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

媒體站定才受訪　謝長廷上火線道歉

萊豬白吞？王美花：我們要將心比心

民眾黨列「7大台灣價值語錄」　批蔡政府兩套標準

更多熱門

相關新聞

民進黨抓包：江啟臣雙面人　凍結預算阻礙台灣加入CPTPP

民進黨抓包：江啟臣雙面人　凍結預算阻礙台灣加入CPTPP

民進黨8日指出，國民黨主席江啟臣上個月才說政府應設法加入CPTPP，但現在卻在立法院帶著國民黨立委提案「凍結外交相關預算」，阻礙台灣加入CPTPP，阻礙台灣外交發展。

綠營：國民黨中常會辦「造謠教育訓練」

綠營：國民黨中常會辦「造謠教育訓練」

清純形象炸了！企鵝妹直播「自爆性愛史」

清純形象炸了！企鵝妹直播「自爆性愛史」

蔡英文、拜登「外交國安五虎將」交情曝

蔡英文、拜登「外交國安五虎將」交情曝

新北議會國民黨團甲動反萊豬　侯友宜：樂觀其成

新北議會國民黨團甲動反萊豬　侯友宜：樂觀其成

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播民進黨國民黨王世堅李柏毅楊文嘉徐巧芯楊家俍

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面