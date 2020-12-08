「陳時中離台北市長越來越遠」 李柏毅：民調還會往下掉

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根據《ETtoday新聞雲》最新民調，被視為2022台北市長大熱門的立法委員蔣萬安，在32名政治人物中被看好度排行第三；而民調一度近9成的衛福部長陳時中，卻從第三名下降到第八名。台北市議員李柏毅在8日的ETtoday《雲端最前線》直言，蔡政府發生任何事都是陳時中出來扛，他的民調從近9成「坦」到變3成多，且持續失血中，「陳時中會離台北市長的位置越來越遠」。

▲台北市議員李柏毅認為，衛福部長陳時中民調還未探底。（圖／翻攝雲端最前線）

李柏毅也指出，立法委員蔣萬安雖忙於立法院，但正好符合現在喜歡「做好分內事」的主流民意，蔣往後的態勢一定會越來越明朗。同為國民黨籍的台北市議員徐巧芯則認為，目前黨內的三顆星星：侯友宜、朱立倫以及蔣萬安各有強項，未來若有人想挑戰大位，可能要彼此合作才能擴大選民結構，將正藍、淺藍與中間選民的選票一網打盡。

台北市議員王世堅則認為，該民調確實精準，桃園市長鄭文燦各項專業度排名綜合來看為第六名，但因為個人魅力，被看好度直接躍升到第二名，是鄭的一大優勢。桃園市議員楊家俍也直指，鄭文燦處事圓融、橫跨藍綠，不止黨內沒有敵人，連國民黨都不是他的敵人，但也因此沒有鮮明的個人風格，可能會成為弱點。

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