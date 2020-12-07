青山宮遶境林昶佐「爽了一整天」網譙翻　首度公開道歉

▲林昶佐參加「萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah」音樂祭。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市萬華區艋舺青山宮適逢建宮165周年，4日至6日展開為期3天的遶境活動，但鞭炮聲和噪音響徹整夜引發民怨。萬華區無黨籍立委、閃靈樂團主唱林昶佐5日到現場演出，被廣大網友出征，不少選民直言後悔投給林昶佐。對此，林昶佐7日表示，音樂祭活動準時結束，未燃放鞭炮，但對於民眾反映生活受到影響，他感到非常抱歉。

林昶佐表示，關於艋舺青山宮靈安尊王遶境，造成深夜仍燃放煙火鞭炮、製造噪音及垃圾等問題，許多萬華居民反映生活受到影響，他們也收到非常多的民眾來訊，這幾天皆同步跟主辦單位提醒及要求，還是造成大家影響，「我感到非常抱歉、遺憾」。





林昶佐指出，艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，如何在傳統與現代之間兼顧平衡，與時俱進，一直都是他們努力的目標，為此，所協辦的龍山艋舺公園的「萬華大鬧熱」音樂祭活動準時結束，且未燃放鞭炮，未來也會配合主辦廟方，勸導各參與紅壇以福食代替鞭炮，並與地方政府協調活動時間等相關規範。



林昶佐提到，關於青山宮整體遶境活動、各地來搭設的紅壇舞台們，若在活動結束後仍然有垃圾等未處理盡善的部分，也會敦促主辦廟方、協同在地議員要求台北市政府主責的環保局、民政局儘速處置。

林昶佐5日在臉書開心直呼，「昨天（5日）在萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！今天是青山王遶境正日，龍山寺前艋舺公園的音樂祭跟市集的最後一天，把握機會來萬華參與年末台灣最大的盛會！萬華鬧熱、台灣興旺、人人平安！」

不料，原本開心PO文，引來大票網友指責「萬華大半夜外面還在電音還放煙火，讓我知道之前選舉我投錯人了」、「立委不處理，下次選舉讓你下架！」、「睡夢中一直被驚醒，是否應該管制半夜12點後音量」、「我家離龍山寺坐公車有4站之遠，關了窗又關了房門，半夜1點多起來上廁所還是有聽到碰碰碰」、「吵死人了，現在凌晨2:35還在放鞭炮，是住萬華的人都超人不用睡覺嗎？」

也有網友點出關鍵問題，「每年青山宮繞境都是萬華的盛事，身為居民，我們都已經習慣一些小小的不便，來協助整體活動的進行。只是今年連續幾天，晚上12點以後還在放煙火鞭炮，嚴重影響到睡眠作息，請問林委員主推的青山祭活動，是否能夠關注到其他居民的生活，萬華的熱鬧，不應該是建立在多數居民的睡眠上。」