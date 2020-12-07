坦承青山宮遶境太吵「是大問題」　柯文哲：開事後檢討會





▲柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度「艋舺青山王遶境」6日邁入最後一天，但由於從4日開始連放3天3夜鞭炮，使附近民眾痛批無法睡覺，打爆1999市民服務專線。對此，台北市長柯文哲7日表示，這些的確是問題，在這之中如何取得平衡，已經交代台北市副市長蔡炳坤處理。

柯文哲7日上午出席「台北市政府資料治理委員會成立記者會」，針對青山王遶境放鞭炮放一整晚，導致周邊居民生氣，柯文哲表示，事實上6日晚上1999電話被萬華附近民眾打爆，甚至包括他的臉書，昨天晚上最熱門都是「很吵」，這的確是問題，因為在宗教民俗跟環境保護，包括放鞭炮造成噪音與垃圾，在這之間如何取得平衡，已交代蔡炳坤處理。

柯文哲說，因為大型活動會進行檢討會議，之後會召集公廟負責人、里長、區長，甚至是地方協會進行討論，「這問題的確是大問題。」

柯文哲認為，畢竟不是每個人信仰都相同，也許有人覺得正常且喜歡，但也有人覺得吵，所以確實是大問題，已交代蔡炳坤開事後檢討會。

被問到會不會開罰？柯文哲回應，法不溯及既往，針對事情做檢討，以後會公佈說到底怎麼做，例如口罩問題也是其中一個，像是八將怎麼戴口罩？「八將是畫臉譜的，戴口罩也是怪，所以的確都是問題。」宗教民俗常與環保、科技、法律有衝突，但怎麼解決，這都是問題。