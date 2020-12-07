青山宮道歉了！主委黃清源3點聲明：禁放危險煙火管制噪音

▲艋舺青山宮 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者蕭羽耘／台北報導

艋舺青山宮遶境活動落幕，為期3天的高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引爆輿論撻伐。對此，青山宮管理委員會主委黃清源7日發出聲明，文中向周邊居民及社會大眾致歉3次，並提出3點具體改善方向，包括危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮，以及控管煙火、鞭炮施放時間。

台北市萬華區艋舺青山宮適逢建宮165周年，4日至6日展開為期3天的遶境活動，但鞭炮聲和噪音響徹整夜引發民怨。

黃清源表示，適逢青山宮建廟165週年，為敬謝青山王爺消除瘟疫的威靈，更感念先民群賢為艋舺地區傳統文化的護傳，青山宮特別興辦靈安尊王聖誕千秋祭典，忠實呈現萬華的故事、繞境的歷史脈絡、傳統文化的傳承，以及諸多義工的辛苦，還有與居民們互信共榮的光景。

黃清源在聲明中再度表歉意，強調在為期3天活動打擾周邊居民，造成大家生活的不便，艋舺青山宮全體委員在此向社會大眾至上最深歉意。

此外，黃清源提出，為讓保存艋舺青山宮文化歷史與都市生活品質取得平衡，未來青山宮已就未來聖誕遶境慶典相關程序做出3點具體改善方向，包括危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮，以及控管煙火、鞭炮施放時間。

黃清源說，未來青山宮將以這個原則與各家紅壇溝通，並善盡活動管理的責任。再一次對造成大家的困擾致歉，感謝諸善信大眾的持續支持。

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