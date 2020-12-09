凍結1500萬遭批「與台灣為敵」　江啟臣怒飆外交部

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨8日在臉書指出，國民黨主席江啟臣上個月才說政府應設法加入CPTPP，現在卻在立法院帶著國民黨立委提案，凍結外交相關預算，阻礙台灣加入CPTPP，阻礙台灣外交發展，傳出有涉外人士痛批「國民黨拖垮台灣，現在連走向世界的門也封起來」。對此，外交部政務次長田中光9日表示，此番言論絕對不是政府機關的發言。

田中光9日赴立法院外交及國防委員會，審查「行政院函請審議『中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定』案」。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，駐日代表謝長廷是否還留在台灣，以及此行返台的主要目的為何，田中光表示，「現在已經回去了」。

▲外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣指出，謝長廷聲稱日本政府施壓，要求台灣解除核災食品禁令，理由是如果沒有解除，台灣就很難加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本也會有支持上的困難，甚至還說中國大陸已經加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），台灣若不加入將對企業出口進爭力不利。

不過，江啟臣還是繼續批評，經濟部長王美花日前曾說，是否加入RCEP對台灣影響不大，謝長廷口中卻說不加入RCEP對台灣不利，所以要反過來加入CPTPP，總統蔡英文四年前就任時將CPTPP、TPP列為重要施政目標，詢問外交部這四年來做了哪些事。

對此，經濟部次長林全能表示，經濟部針對CPTPP的準備工作有三大層面，評估報告還在進行中，有很多工作要籌組。田中光則說，外交部已經成立CPTPP任務小組，過去每兩個月就開一次會，目前已經開了12次。

江啟臣指出，外交部在民國108、109、110年都編列了1500萬，但過去兩年卻未見此1500萬花去哪裡，竟然還有涉外人士痛批立委「凍結1500萬是在與台灣為敵」，凍結案還在討問就在開罵、攻擊在野黨，批評國民黨是雙面黨，一面挺CPTPP卻一面凍結預算。

外交部國經司長蔡允中解釋，針對這兩、三年編列的1500萬，主要是作為第一階段的推案預算，當中的11個國家都很清楚知道台灣要加入CPTPP，這些國家也都很正面。

江啟臣要求，外交部應該公布這1500萬怎麼花的，同時揪出所謂的涉外人士，否則根本是在藐視國會、踐踏國會，況且去年提案凍結預算的不只有國民黨委員，還包括無黨籍立委林昶佐、民進黨立委羅致政、趙天麟等人。

同時，江啟臣也怒轟外交部，涉外人士攻擊立法委員、聲稱國民黨與台灣為敵，根本是無恥、與民意為敵對幹，立法委員審查預算、凍結不當使用的預算，卻遭痛批與台灣為敵，民進黨甚至製作文宣攻擊他本人，他表達嚴正抗議。對此，田中光表示，絕對不是政府機關的發言，後續也會再向委員報告。

▼民進黨批評江啟臣要求台灣加入CPTPP，但又凍結預算阻礙台灣加入。（圖／民進黨提供）



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