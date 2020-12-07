再為青山宮遶境致歉　林昶佐強調：音樂祭準時結束沒放鞭炮

記者蕭羽耘／台北報導

艋舺青山宮遶境活動落幕，為期3天的高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引爆輿論撻伐。無黨籍立委、也是「閃靈樂團主唱」的林昶佐5日到現場演出，同樣惹民怨遭揚言下架。對此，林昶佐7日出來再度道歉滅火，協辦的「萬華大鬧熱」音樂祭，在預定的下午9點多結束，也沒有燃放鞭炮，第一時間跟市府反應協調，還是讓很多民眾受到影響，會再協調、檢討。

台北市萬華區艋舺青山宮適逢建宮165周年，4日至6日展開為期3天的遶境活動，但鞭炮聲和噪音響徹整夜引發民怨。連帶林昶佐5日到現場演出，也被廣大網友出征，不少選民直言後悔投給林昶佐。

對此，林昶佐7日已在臉書發出聲明道歉，今天赴立院受訪再度道歉，多次強調「萬華大鬧熱」音樂祭在當晚9點許就結束，且未燃放鞭炮。

林昶佐說，關於艋舺青山宮靈安尊王遶境，造成深夜仍燃放煙火鞭炮、製造噪音及垃圾等問題，許多萬華居民反映生活受到影響，團隊也收到非常多的民眾來訊，這幾天皆同步跟主辦單位提醒及要求，還是造成大家影響，「我感到非常抱歉、遺憾。」

他表示，艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，如何在傳統與現代之間兼顧平衡，與時俱進，一直都是努力的目標。為此，自己所協辦的龍山艋舺公園的「萬華大鬧熱」音樂祭活動準時結束，且未燃放鞭炮，未來也會配合主辦廟方，勸導各參與紅壇以福食代替鞭炮，並與地方政府協調活動時間等相關規範。

至於網友對噪音氣憤難耐，甚至嗆聲再吵就下架。林昶佐回應，萬華非常有歷史城區，怎麼與時俱進，萬華人期待是文化資產，怎麼獲得現代生活更多支持。廟方這幾年努力，其實很希望這樣傳統文化轉型，協辦的音樂祭吸引各地喜歡音樂的來，時間規定結束，沒有燃放鞭炮。

他表示，很熱鬧參加活動，不一定要做到太晚，我團隊收到很多反應，第一時間也跟市府反應協調，但還是讓很多民眾受到影響，雖然這是比較地方政府工作，但看怎麼檢討，中央如果可以再協調，不管相關垃圾問題等等，也請在地議員再協調。

媒體詢問，是否擔心影響選情？林昶佐說，廟方試著改變，舉凡鞭炮減少、電影協拍活化轉型等，都是立委努力方向。至於是否概括承受民怨？他則回答：「我們辦得是音樂季，九點結束，讓很多年輕人參與，其實證明不是所有東西都維持擾民傳統，這樣協辦活動給新思考，民意代表中正萬華都是我的事，不會覺得怪到我身上，我們都是地方民代，不分地方中央。」



▼林昶佐。（圖／記者徐政璿攝）

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