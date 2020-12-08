川普任內第11度！總統府感謝美售台近80億元「野戰資訊通信系統」

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國政府於美東時間12月7日知會美國國會，發出對我國「野戰資訊通信系統」軍售通知，總統府發言人張惇涵8日上午表示，這是今年第六度，也是美國總統川普任內第11度對台軍售，我方再次感謝美方對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。

張惇涵指出，這也再次顯示美國政府以具體行動落實《台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，並將進一步增強我國軍戰略與防衛需求。

張惇涵強調，台灣也將持續以堅實的國防，與美國及理念相近國家深化安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域的和平穩定與繁榮發展的良善力量。

根據美國國防安全合作署指出，「野戰資訊通信系統」軍售案中包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，涵蓋野戰資訊通信系統、人員培訓、後勤維修等相關資源，總價為2.8億美元（約新台幣80億元）。此軍售案可透過此系統提供機動化且安全的通信能力，有助於台灣實現軍事通信能力現代化的目標，支援任務及作戰需求，台灣在接受此批裝備後也可以迅速部署於部隊之中。

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