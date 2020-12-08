福斯：川普疫苗政策採「美國人優先」　全美疫情1月陷最慘黑暗期

▲據《福斯新聞》報導，川普將簽署一項行政命令，在確保所有美國人都能施打疫苗之前，不會援助世界各國。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國歷經感恩節假期後疫情激增，首席防疫專家佛奇博士（Anthony Fauci）警告，感恩節的影響可能會再持續一周或一周半的時間，更大的問題是緊接著又面臨聖誕節假期，因此預計一月中旬將迎來「全美黑暗期」。有美媒報導，川普總統傳出將於8日簽署行政命令，以確保在援助他國之前，所有美國人能優先施打疫苗。

綜合CNN、《福斯新聞》報導，美國過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇與紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）共同參加新冠病毒簡報會，因為紐約被命令增加25%提供給新冠患者的床位。古莫表示，「未來可以再增加5千張戰地醫院床位，但我認為這將是最後資源。」佛奇則警告，感恩節帶來的病例激增將會於1周之內顯現出來，因為從感染、潛伏、確診到住院病例激增，約需經過2周半。

佛奇警告，更大的問題是，增長趨勢將一直持續到聖誕節假期開始，而一月中旬可能將面臨「黑暗期」。美國7日新增了10萬2148個確診病例，這已是連續第6天單日超過10萬人確診，總計超過1490萬確診、28.3萬人死亡。根據《福斯新聞》消息，一名高級官員透露，白宮7日舉行疫苗相關峰會，川普於會中再次強調了「美國優先」的方針。

這位官員指出，川普預計在8日簽署一項行政命令，以確保在援助其他國家之前，所有美國人都能優先接種疫苗。據報導，美國食品與藥物管理局（FDA）將於10日召開疫苗審查會議，表決是否批准輝瑞藥廠（Pfizer）疫苗的緊急使用，若順利通過，最快可在11日問世。官員也補充，在開始向全球運送疫苗前，將確保美國境內的疫苗分配，而國際援助可能於「春末夏初」後才進行。

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