美國宣布售我戰地通訊系統　嚴德發：感謝選後持續對台軍售

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

美國國防部與美東時間7日宣布對台軍售，將販售我總額2.8億美元戰地訊息通訊系統（FICS）。對此，國防部長嚴德發表示，感謝美方在大選之後持續對台實施軍售，未來雙方會持續深化安全夥伴關係，為台海安全及區域和平穩定共同做出貢獻。

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，這次軍售案主要是銷售戰地訊息通訊系統（FieldInformation Communications System, FICS）包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。預估總額為2.8億美元（約新台幣79億元），此項軍售已經知會美國國會。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，感謝美方在大選之後，依照《台灣關係法》、對台六項保證持續對台實施軍售。

嚴德發說明，這次是提供防衛性裝備、野戰部隊使用的通信資訊系統，可以提升我方的資管能力，國防部對此表達感謝，相信未來雙方會持續深化安全夥伴關係，為台海安全及區域和平穩定共同做出貢獻。

此外，國防部稍早也發布新聞稿表示，美國政府於美東時間12月7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國繼前3次對台軍售5項武器裝備之後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，可強化資訊通信能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部強調，此次軍售顯示美方協助我國強化整體防衛戰力的承諾不變，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護台海區域的和平穩定。

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