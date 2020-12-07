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中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

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▲▼ 中天大樓 。（圖／記者張一中攝）

▲中天 。（圖／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

中天新聞台被國家通訊傳播委員會（NCC）駁回換照，因不服結果，向台北高等行政法院聲請假處分，未料，台北高等行政法院7日裁定駁回。對此，總統府表示，尊重司法。

關於台北高等行政法院裁定駁回中天電視股份有限公司聲請假處分案一事，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案。

中天新聞台於11月18日遭NCC駁回換照，提出行政訴訟外，更搶在訴訟開打前聲請假處分，台北高等行政法院7日裁定駁回。中天新聞台7日發表聲明，對於台北高等行政法院駁回假處分聲請，表達憤怒與失望，將依法提起抗告，法院對新聞自由在此次換照案已遭受重大且急迫的危險，未置一詞，且無視NCC不予換照處分適法性不足，聽證會有重大瑕疵，以及NCC遭政治介入的疑慮，此裁定內容顯不合理。

中天新聞台也提到，這一天，是中天新聞475名員工最沉痛的一天，中天員工仍會堅守崗位到最後，為廣大觀眾守護新聞自由到底，期盼司法還一個公道。

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