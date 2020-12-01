柯文哲與「柯黑大魔王」破冰之握？　王世堅下一秒喊：想去廁所⋯

▲柯文哲與王世堅握手。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王世堅過去因為時常批評台北市長柯文哲，所以被外界稱為「柯黑大魔王」。柯文哲1日碰到王世堅時，兩人突然握手，雙方略顯尷尬，且隨後王世堅還表明想去上廁所，疑似暗指想趕快去洗手。

柯文哲1日與台北市議會議長陳錦祥至各委員會發放橘子感謝議員，到了警政衛生委員會時，碰上正在開會討論預算的王世堅等議員。只見柯文哲與王世堅握手，氣氛略顯尷尬，不過一旁媒體仍笑稱是「破冰之握」，而王世堅一開始則說，這是他們第一次握手，但隨後又補充「想去上廁所」，疑似暗指想去洗手。

面對柯文哲與「柯黑大魔王」的破冰之握，柯文哲準備離開台北市議會時，被媒體追問是不是第一次與王世堅握手？柯文哲表示，沒有啦，之前剛選上時有握過。

另外，關於日前有媒體報導，由於音圖預算暴增，導致柯文哲對台北市文化局長蔡宗雄拍桌，甚至怒吞降血壓藥。台北市議員鍾沛君在教育委員會中表示，「你真的有吃藥嗎？局長說是你本來就有吃藥，跟他沒關係，所以到底有沒有關係？」柯文哲則回應，「我本來就有吃啊！多吃一顆的問題。」

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