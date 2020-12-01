林奕華連喊8次「拜託你」　籲蘇貞昌修《學校衛生法》阻萊豬入校園

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院總質詢，國民黨立委林奕華質詢時，痛批行政院僅以「契約」規範校園使用國產肉，但契約可一年一修，無法永久性規範，也不需經立院同意，根本欺騙大眾，最後更連續「8次」拜託蘇貞昌修《學校衛生法》，才能真正保障孩子健康。

教育部日前修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，落實學校一律採用國產豬、牛，但由於母法《學校衛生法》第23條僅規定校園要「優先」使用國產肉，國民黨主張修法，才能真正禁止萊克多巴胺美豬進校園。

林奕華質詢時表示，她曾當過教育局長，知道光是修營養午餐採購契約根本做不了事，痛批蘇貞昌只會不斷「掛保證」，但現在是法治時代，應該入法形成長久制度，才能真正保障孩子健康。

林奕華質疑，「你只願意修契約，但契約可以一年一修，我當過教育局長，並沒有持續性規範，但10年後你還能保證嗎？」痛批蘇貞昌欺騙大眾。

▲教育部長潘文忠、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

「就是因為我當過教育局長，我才知道你們騙人！」林奕華不斷拉高音量痛批，教育部只願意修契約，但之後修訂都不需再經立法院同意，質疑民進黨又要玩「不經立法院的把戲」，留下一個漏洞黑箱作業，根本就是欺騙大眾，對此，蘇貞昌反酸「所以妳以前用騙的喔？」「我們的局長不會這樣。」

林奕華呼籲，若政府不修學校衛生法，直接把門關起來，哪知道你什麼時候要開放？最後更連續「8次」拜託蘇貞昌，「我站在這邊拜託你、我拜託你、我為全台灣的孩子拜託你、我為全台灣的孩子拜託你、拜託你、拜託你、拜託你啦！ 拜託你修法，你說用契約，真的，懂法律的人都知道，那沒有持久制度性。」蘇貞昌僅回應，一起努力、監督。

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