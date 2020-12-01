蘇貞昌：國民黨開放進口萊牛8年　台灣人越吃越多也沒出事

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院總質詢，國民黨立委林奕華質詢時再次要求蘇貞昌針對民進黨從反萊豬到護萊豬一事道歉，蘇貞昌表示，當年民進黨確實反對，但聯合國宣布國際標準後，他當時身為民進黨黨主席就宣布接受，他接著表示，國民黨進口了8年的含萊克多巴胺牛肉，且台灣人越吃越多，從一萬多吃到六萬多公噸，也沒出事情。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

林奕華質詢時，再次要求蘇貞昌針對民進黨過去反萊豬、現在護萊豬向全民道歉，蘇貞昌表示，政府以保障國人健康為第一，也知道台灣以經貿立國，要走出去，政府方方面面會盡力做到。

林奕華批評，蔡總統突襲宣布萊豬進口，完全黑箱作業，沒跟產業溝通、沒跟在野黨溝通、沒跟立法院溝通，難道不用道歉嗎？她表示，2012年修食安法，立院同時有附帶決議「牛豬分離、排除內臟」，這是法的一部份，如今行政院、蔡總統要開放萊豬進口，難道不需要光明正大走立法程序嗎？

蘇貞昌回應，上禮拜五他報告中很明白講，當年民進黨確實反對，但2012年7月5日聯合國宣布國際標準後，「我當時作為民進黨主席，就宣布接受，我們是一致的態度。」

林奕華接著痛批，當時立院通過修法是在CODEX標準訂出來之後，當時民進黨還是反對，呼籲蘇貞昌不要再拿來當託辭卸責，「你可以為你的愛將丁怡銘道歉三次，跟人民道歉這麼難嗎？」

蘇貞昌表示，民進黨當年是反對，但當年標準一出來，他做為黨主席就表示接受國際標準，「國民黨進口了8年的牛肉，台灣人吃了8年含有萊克多巴胺的牛肉，且越吃越多，從一萬多吃到六萬多公噸，也沒出事情。」

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