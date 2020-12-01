柯文哲批蔡政府「一黨偉大」　不信吃萊豬能提升台灣國際地位

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院就萊豬爭議爭執不休，日前國民黨甚至在立院議場內丟豬內臟，引發外界熱議。面對萊豬爭議，台北市長柯文哲1日直言，這不是蠻橫，是到了「一黨偉大」的程度。

柯文哲1日赴台北市議會與議長至各委員會感謝議員，被媒體詢問總統蔡英文是否應與在野黨溝通萊豬爭議？柯文哲回應，民主自由是台灣政治核心價值，一但沒有自由，民主也不具意義，人民現在只是要一個自由選擇的權利，「就這樣而已啊！沒有說不給進口。」

柯文哲認為，對小老百姓來講，如果萊豬有標示，要買就買，不買就算了，至少給一個選擇的自由，「我一直搞不清楚行政院為什麼要把人民自由選擇的權利拿掉？我都沒有挑戰蔡總統說，吃含瘦肉精美豬會提高台灣的國際地位，我心裡面是不相信，但我不願意去挑戰這件事！但你好歹給我個最卑微⋯我有自由選擇的權利好不好？就這樣而已。我就不懂民進黨政府現在為何這件事要跟台灣人民的意志對抗⋯我想不懂欸！」

媒體追問蔡政府是否太蠻橫？柯文哲說，不是蠻橫，是到一黨偉大的程度。

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