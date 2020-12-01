又違規返台！台男英國染疫回國又確診　「不符2條件」最重罰15萬

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增4例境外移入病例，其中有1例是長期在英國工作的本國籍男性，10月底在英國確診新冠肺炎，11月28日返回台灣時無症狀，主動告知曾經確診並於機場採檢，今日確診。由於不符合返國2條件，指揮中心將依傳染病防治法處分，最高可裁罰15萬元。

指揮中心表示，案679為本國籍30多歲男性，長期於英國工作，10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日於英國當地就醫，經檢驗確診武漢肺炎，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間出現嗅味覺喪失情形。個案11月7日隔離期滿後症狀緩解，11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診武漢肺炎，於機場進行採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

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發言人莊人祥表示，該名個案不符合發病到登機超過兩個月，或者發病日已達十天取得呼吸到檢體陰性證明，這部分將會再做調查，依傳染病防治法處置，可處1萬至15萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心為確保海外確診COVID-19國人返國時之飛航防疫安全，並降低個案入境後發生社區疫情的風險，已於6月17日公布海外確診國人之返國條件，包括：發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解；或距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2陰性證明(須間隔至少24小時採檢)。