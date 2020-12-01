蘇貞昌笑問「你去屏東看哪家豬農？」　蔣萬安反擊公布下鄉影片

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，行政院拍板標示產地，但不標示是否含有萊劑。行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安認為，標示產地仍無法讓民眾認清豬肉產品是否含有萊劑，因此他怒嗆蘇貞昌「你這個真的跟你愛將丁怡銘一模一樣，誤導民眾！」

不過，質詢過程中，蔣萬安提及，兩週前他去屏東看豬農，豬農反映說，很擔心養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？、你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌。

會後，蔣萬安也公布日前下鄉影片，他在影片中提到，政府突然宣布瘦肉精進口，不僅對人民健康造成傷害，對於養豬產業也成衝擊，最近特別南下了解豬農朋友心聲。

蔣萬安表示，豬農清楚告訴他萊克多巴胺對於豬隻的影響，包含行緒暴躁，攻擊性變強，「也告訴我如果民眾食用萊豬，對發育中的孩子造成負面影響」。

蔣萬安也引用數據指出，美國畜牧場使用萊劑的比例，從8成降到2成，「他們很無奈的問，台灣為什麼偏偏要進口別人都不在用的瘦肉精豬肉？」

▼為了萊克多巴胺即將開放進口議題，國民黨立委蔣萬安日前搭高鐵南下屏東向業者、豬農請益，因豬農表示希望低調、不願曝光，因此影片用馬賽克方式處理。（圖／蔣萬安辦公室提供）