養豬業產值709億！衝擊影響評估僅4頁　蔣萬安轟：對得起豬農嗎？

▲國民黨立委蔣萬安拿出農委會僅4頁的產業衝擊影響評估。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日質詢行政院長蘇貞昌，針對萊豬議題互嗆。蔣萬安拿出農委會提供的衝擊評估報告，批評台灣養豬業年產值709億，但農委會產業衝擊影響評估報告僅4頁，「對得起我們豬農嗎？」

蔣萬安提問，進口萊豬對於養豬產業有沒有衝擊？蘇貞昌所言都是空口說白話，「有沒有做過衝擊影響評估？」這時，農委會主委陳吉仲回應，農委會當然有做過，他親自看過的。

蔣萬安拿出農委會提供的「進口萊豬以後，對產業衝擊整體影響評估」。他說，709億產值的養豬產業，結果農委會評估報告才4頁、4張紙，本以為農委會對於進出口未來影響變化趨勢、豬價格跟本土豬肉落差會不會擴大、飼養戶數會不會減少做出說明，起碼也要120頁，沒有120頁，也要有80頁，「你4張紙，你這樣子對得起台灣人民，對得起我們豬農嗎？」

蔣萬安指出，4頁影響評估，有3頁在講無關衝擊的事情，衝擊影響評估應該包含國產豬市場變化趨勢、飼養戶數會不會大幅下降等議題，隻字未提，開放豬內臟進來，對國內市場有無影響，4頁什麼都沒有，進口豬跟本土豬價格落差會不會加大？結果，最後結論還寫預估開放後，影響有限，理由竟是國人飲食習慣改變，「這是蘇貞昌領導的行政團隊寫的報告，你寫得出來我看不下去啊。」

陳吉仲說明，日本模式部分，日本2005年開放含萊克多巴胺的豬肉後，結果美國進口量減少，反而加拿大進口量增加。蔣萬安則說，「你們學半套都做不到」，日本有產品差異化策略、產銷履歷制度，更重要的是還有差額關稅，這樣才好不容易把日本產業衝擊降到最低，結果農委會連產業影響評估都沒有做好。陳吉仲解釋，政府也已準備130億要讓養豬產業永續發展，比日本還厲害，台灣的豬肉可以出口，日本是不能出口的。

蔣萬安要求，農委會要重做衝擊評估報告，並表示前陣子南下屏東訪問豬農，豬農反映說，很擔心養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？、你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌。