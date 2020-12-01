快訊／「警察國家再現？」　林為洲爆黨團大會遭行政院警官隊監視

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再赴立法院會總質詢，國民黨團上午8時召集黨團大會商討戰略，不過，國民黨團總召林為洲受訪時自爆，有行政院警官隊人員偷聽黨團會議內容，還回報開會狀況，質疑警察國家再現，他也嗆聲，不管民進黨用什麼方法，國民黨會不會放棄，「隨時發動抗爭」。

林為洲稍早受訪時自爆，剛剛開黨團大會，出來時碰到一名不認識的人，詢問他是誰、為何來偷聽我們開會，還通報會議開完了，後來發現那個人是行政院的警官隊，直呼「現在警官隊也能在立院派人偷聽在野黨開會？」

林為洲表示，昨天司法法制委員會，已決議院內保六不能再通報任何委員的行動，包括何時進院、何時開黨團大會等，現在反而是行政院警官隊派人來偷聽，太離譜了！我們提出嚴厲譴責，這個方式根本警察國家再現。

林為洲強調，「不管民進黨用什麼方法給我們壓力，我們都不會放棄，我們隨時發動抗爭，目的就是要擋萊豬。」

▲國民黨團揭發行政院派行政院警官隊監視國民黨團黨團大會，回報黨團開會狀況。（圖／國民黨團提供）

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