曾找蔡英文抱怨「受不了蘇貞昌」？　林佳龍：亂說的聽聽就好

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳玉珍27日爆料，交通部長林佳龍曾私下向總統蔡英文抱怨，表明自己受不了行政院長蘇貞昌。對此，林佳龍28日受訪時表示，這是亂說的、聽聽就好，不用太在意，談話性節目不必去相信。

陳玉珍27日在政論節目中表示，蘇貞昌掌權行政院後，對很多派系都不假辭色，例如前一陣子國家傳播通訊委員會（NCC）給了台數科頻道卻又撤回，林佳龍對此事就頗有抱怨，林佳龍更曾私下向蔡英文表明「受不了蘇貞昌」。

林佳龍28日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫舉辦的「李登輝學座談會Ⅱ：六次憲改與台灣當前憲政課題」，與會者還包括李登輝基金會副董事長李安妮、亞太和平研究基金會董事長許信良、國史館館長陳儀深、台大法律系教授葉俊榮、東吳大學法律系教授胡博硯、民進黨立委陳亭妃、無黨籍立委林昶佐。

林佳龍會前受訪時表示，前總統李登輝被尊稱為民主之父，最重要就是推動憲改，在總統任內進行了六次修憲，驅動台灣的民主轉型，特別是總統直選與國會全面改選，形塑了台灣現在的憲政體制。

林佳龍說，現在大家關心新憲改時刻又來了，台灣到底要怎麼完善民主體制、提升民主體質，今天的研討會邀請了很多曾經創造歷史、參與期間、深入研究的學者專家，一方面透過這樣的對話發揚李登輝學，另一方面也學習李登輝過去走過的路。

林佳龍認為，李登輝當時可以說是「分期付款式」的民主改革，在總統任內從程序到實質推動了六次修憲，也為台灣民主化留下寶貴的資產，值得不斷研究，也為未來的發展提供更好的參照。

此外，有關陳玉珍爆料曾私下向蔡英文抱怨蘇貞昌一事，林佳龍則表示，「這是亂說的、聽聽就好」，也不用太在意，談話性節目不必去相信。

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