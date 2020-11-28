柯建銘批國民黨幫派化「秀下限」　江啟臣：表示我們做對了

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團27於立法院議場潑灑豬內臟，表達赴美查廠之必要性，引來民進黨團總召批幫派化、義和團化。對此，國民黨主席江啟臣28日於苗栗受訪時回應，柯建銘對國民黨從來沒好話，表示做對了。

陳柏翰昨於立院抗爭結束後在臉出批評黨團，指出「難道不能節制一點，好好問政嗎？」前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就直接自己砸牌了，要如何挽回不表態的理性支持者。

針對民進黨團總召柯建銘稱國民黨團已幫派化，國民黨主席江啟臣回應，柯建銘對國民黨從來沒好話，當他說出這樣的話時，代表國民黨做對了。

江啟臣說，他身為最大在野黨的黨主席，最重要的責任就是把黨帶好，將民意反映給政府，民眾關心的議題國民黨會關心、監督，向政府強烈的表達。

江啟臣說，近日是國民黨126年黨慶，從過去一路走來，國民黨從不缺挫折、困難與挑戰，國民黨堅持黨魂，與民眾站在一起。開放民選後每次選舉當然有勝有負，雖藍營在今年初敗選，但痛定思痛，進行黨務改革，最重要的是做稱職、能反映民意與監督政府的在野黨，相信民眾絕對可以看得到也感受得到。

江啟臣表示，近日可以感受到民眾樂見國民黨對政府的質疑，否則1122大遊行不會有這麼多人上街頭，跟藍營一起表達怒吼，抗議這個鴨霸獨裁的政府，國民黨在做的事情不是只為了聲勢，而是為民著想。





▲國民黨團13度杯葛蘇貞昌進行施政報告，要求答應萊豬進口管理兩大訴求，並為開放萊豬進口向全民道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團會後記者會再次表達訴求。（圖／記者屠惠剛攝）