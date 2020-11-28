反嗆民進黨才幫派化　陳玉珍：跳過議事規則「有臉批在野黨？｣

▲陳玉珍27日與黨內立委在議場抗議蘇貞昌上台施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院國民黨團27日為杯葛行政院長蘇貞昌站上發言台進行施政報告，在議場內潑、撒豬內臟表達抗議，民進黨總召柯建銘事後表示，國民黨在黨主席江啟臣的領導下，已經演化成幫派化、義和團化的合體。對此，國民黨立委陳玉珍28日反嗆，真正幫派化的政黨是民進黨。

陳玉珍28日在臉書表示，對於民進黨立委對週五議事攻防的回應，讓她想起孔子曾經說過一句話，「爾愛其羊，我愛其禮」。她批評，民進黨立委只關心丟在地上的豬內臟，為何不關心明年有毒豬肉進口來台灣後，對全體國人食安健康的危害。

陳玉珍指出，「昨天蘇貞昌院長說的還不夠清楚嗎？」進口豬肉只會標示原產地，不會標示是否含萊克多巴胺，請問國人如何得知買到的進口豬肉是不是毒豬肉？即使昨天其他在野黨立委追問，蘇貞昌仍不改其詞，請問這樣的總質詢有用嗎？

陳玉珍表示，今日如果在野黨不選擇激烈手段來進行抗爭，來捍衛國人的健康，今天毒豬肉可以進口，明天日本核食不就也會叩關？在民進黨一黨獨大下，所有立法院議事規則都可以跳過，所有立委的質詢行政官員都可呼攏帶過，這樣才是對在野監督力量最大的戕害。

陳玉珍強調，真正幫派化的政黨是民進黨，民進黨可以要求過去強烈質詢食安議題的委員把法案撤掉，甚至動用網軍修理自家的高小妹，這不正是黑道大哥教訓小弟，以統治幫派的治理模式嗎？現又有何臉面來批評在野黨？

陳玉珍呼籲，執政黨應正視食安問題，不要試圖轉移焦點。