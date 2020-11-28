故宮擬更名華夏博物館　國民黨：蘇貞昌13年前就下令「去中國化」





▲台北故宮博物院。（圖／CFP）

記者羅婉庭／台北報導

原隸屬行政院的國立故宮博物院擬降級，改隸屬於文化部並更名華夏博物館。對此，國民黨28日表示，蘇貞昌2007年是時任行政院長，曾公開稱「台灣要正名」，隨即行政院會就針對《故宮博物院組織條例修正草案》中的文字進行「去中國化」修正。

國民黨表示，故宮文物不僅具有展覽的國際宣傳價值，更涉及保存及研究的專業領域，併入文化部勢必縮編職能，如何支撐故宮各項專業的重要工作？若民進黨基於政治因素或意識型態考量而縮減故宮的層級與員額，相信國人絕對無法接受，國民黨將全力捍衛，故宮不應被降級與縮編。

國民黨指出，故宮直屬於行政院，具有國家最高行政機構整合各方資源，妥適運用國家重要文物資產的價值，也凸顯國家對歷史文化的重視。此外，近70萬件歷史文物的維護保存，應當受到行政院、立法院、監察院、審計部等層層監督，以策國家文化資產的安全。更重要的是，故宮直屬於行政院的層級，故宮院長需赴立法院備詢，其預算及業務受到國會直接監督，能確保故宮各項業務的專業運作。

國民黨強調，立法院黨團將於教文委員會安排專案報告，要求相關官員說清楚，現行編制與運作有出現什麼滯礙難行的問題？若無意識型態的考量，為何硬要故宮降級？

國民黨舉例指出，2007年，蘇貞昌也是時任的行政院長，曾公開喊出「台灣要正名」，隨即行政院會就針對《故宮博物院組織條例修正草案》中的文字進行「去中國化」的修正，將其中的寶物來自「北平故宮」與「中央博物院」等文字完全刪除。

國民黨指出，當時行政院也將條文中「加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚」修正為「加強對國內外文物及藝術品的徵集、研究、闡揚」。2018年，時任故宮院長陳其南也不諱言，他上任後的重要任務是「故宮台灣化」。

國民黨指出，民進黨過去種種的思維與作法，令人不得不懷疑故宮降級含有政治意識型態的考量，國民黨呼籲民進黨政府應審慎而為，切勿因政治因素或意識型態的考量，損及國家重要文物資產的價值。