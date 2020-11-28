林佳龍：跨年春節疏運　大數據分析鼓勵民眾「逆向而行」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2021年元旦3天連假即將到來，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年元旦連續假期交通狀況，分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為。對此，交通部長林佳龍28日表示，跨年到春節可說是疏運的大考驗，交通部根據過去建立的經驗，特別是大數據資料分析，已經有很多有效作法，也鼓勵民眾多多搭乘南迴鐵路。

林佳龍28日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫舉辦的「李登輝學座談會Ⅱ：六次憲改與台灣當前憲政課題」，與會者還包括李登輝基金會副董事長李安妮、亞太和平研究基金會董事長許信良、國史館館長陳儀深、台大法律系教授葉俊榮、東吳大學法律系教授胡博硯、民進黨立委陳亭妃、無黨籍立委林昶佐。

▲林佳龍出席「李登輝學座談會Ⅱ：六次憲改與台灣當前憲政課題」。（圖／記者林銘翰攝）



林佳龍會前受訪時表示，跨年到春節可說是疏運的大考驗，交通部根據過去建立的經驗，特別是大數據資料分析，已經有很多有效作法，不過還是請大家配合分流，即時路況、相關資訊都可以從「1968APP」等網路平台獲得。

林佳龍指出，過去在春節期間，都有大量車潮「先是南下、後來北上」，因此交通部提出春節疏運孝親專案，鼓勵民眾逆向而行、達到疏運效果，也讓年輕朋友招待自己的長輩，造訪過去受疫情影響較大、觀光比較辛苦的地方，主要是北部地區。

林佳龍說，東部地區面臨很多交通瓶頸，交通部也在國道五號推動時間、路線、交通載具等一系列的分流，讓民眾到宜蘭、花蓮、台東的轉乘接駁可以無縫接軌，南迴鐵路也將在12月30日通車，屆時將推出半價優惠，同時南迴公路也已在今年初完成拓寬，預期可以達到好的分流效果。

有關歌手張惠妹跨年夜將在台東開唱，林佳龍則表示，目前台東的住房都已經被訂滿，考量到住宿容量有限，交通部也會加強公共運輸，補助地方政府做好跨年運輸，也鼓勵大家多乘坐南迴鐵路，台東當地也會提供相關的轉乘運輸。

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