壓倒內閣改組的「最後稻草」？　柯文哲笑：麥牽拖我啦！

▲柯文哲。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對近期倒閣聲浪不斷，台北市長柯文哲22日被問及，是否成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」？他笑著說，「麥牽拖我啦！（台語），這不干我的事，他們內部的事不要扯到我。」

秋鬥遊行今天登場，但反萊豬的柯文哲22日人在台東，他則透過推文重申，基本上遊行地點在台北，自己要遵守行政中立，應該是警察局會去（維安），指揮中心去視察，個人是不會到現場，且他發現，縣市首長到場，是會製造警方的困擾、負擔。

至於金馬獎順利落幕，柯文哲在臉書提到，自己當業餘演員6年了。對此，他今天受訪時解釋，這6年來，拍過的影片也是很多，就開玩笑說，「我也是演員，如果要我講什麼話還是早一點給我，不然常常要很快的反應。」

另外，有媒體追問，最近常下鄉是否為2024大選準備？柯文哲回應，最近比較少，台東真得很遙遠，人口也不斷減少，交通應該弄方便一點，而台東的文化資源豐富，要好好發揮讓觀光產業起來。

而近期傳出倒閣聲音，外界認為柯文哲是否成為「壓倒駱駝的最後一根稻草？」他則笑著說，「麥牽拖我啦！（台語），這不干我的事，他們內部的事不要扯到我。」

他認為，瘦肉精這件事很簡單，做好源頭管理，是現在最妥適的辦法，要吃的吃、不吃的拉倒，讓人民有選擇的權利，而現在立法院杯葛讓國家空轉，「明明可以簡單解決的，何必讓國家空轉？主要政黨這樣做不對」。

其他人也看了這些新聞...

►含萊劑美豬、牛該如何標示？ 鄧振中專業解答看這裡

►日、韓未強制規範標示含萊劑 鄧振中分享廠商吸引消費者方式

►總談判代表鄧振中解析含萊劑肉品標示方式 5大「Q＆A」一次看

更多相關新聞...

►丁怡銘赴國會專案報告？ 蘇貞昌：尊重立法院運作

►侯友宜：不進萊豬「我給中央政府100分」 若進口就給0分

►牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

►振興一下我們的美麗