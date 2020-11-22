民眾黨參加秋鬥訴求「標萊豬救食安」　謝立功：柯文哲百分百支持

▲民眾黨參與秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

有「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求的秋鬥將於11月22日中午12時登場，國民黨、民眾黨皆組團參與，不過身為民眾黨主席的柯文哲卻未到現場，由秘書長謝立功領軍，與立委賴香伶、蔡壁如、高虹安等人一同上街頭。謝立功受訪時表示，柯文哲百分之百支持此活動。

謝立功與賴香玲、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等人一同於22日出席秋鬥遊行，一群人手持一條寫著「標萊豬，救食安，民眾鬥陣護台灣」標語的白色長布，一旁還有2顆粉紅色小豬氣球，從凱道一路走至民進黨黨部。

謝立功在遊行前受訪時表示，今天民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，他們的訴求很簡單，就是源頭管理、明白標示，萊豬議題在這1、2個月備受民眾討論，然而政府都不願正面回覆，「有人說『睡覺的人是叫不醒的』，所以我們今天所有人站出來，就是要讓睡覺的蔡英文、蘇貞昌趕快醒一醒。」

謝立功提到，民進黨現在完全執政，卻完全不負責任，這麼簡單的問題還想不到解決方法嗎？柯文哲都已經想出來了，「為什麼不肯做？」標示萊豬成分很困難嗎？難道蔡政府是無能政府嗎？

被問到柯文哲為何沒出席秋鬥？謝立功回應，柯文哲百分之百支持此場活動，對方是台北市長也是執法者，要維護所有民眾遊行安全。

其實柯文哲22日一早也於臉書上提及，自己不會參與秋鬥；不過柯文哲在下午也赴警局指揮中心，了解遊行活動狀況。

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▼柯文哲前往管制中心聽取警方說明2020秋鬥遊行掌握狀況及應變措施，並發放新台幣20萬元慰問金鼓勵員警辛勞。（圖／台北市政府提供，以下皆同）