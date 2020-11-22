不參加秋鬥！柯文哲重申萊豬底線：若無法自由選擇　政府還有何用？





▲柯文哲。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者袁茵／台北報導

有「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求的秋鬥將於11月22日中午12時登場，國民黨、民眾黨皆組團參與，與勞工一同走上街頭抗議。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，自己不會參加遊行，但仍堅持對萊豬進口的底線是「 源頭管理、 明白標示」，如果民眾連自由選擇的權利都沒有，這樣政府還有何用？

柯文哲22日於臉書表示，今天是一年一度的秋鬥遊行，數十個團體與政黨將走上街頭，除了表達對執政當局的不滿，也希望藉由這個平台，讓不同的訴求發聲。

柯文哲指出，自己身為台北市長，是執法者，必須謹守行政中立，也不想增加警方的負擔，「因此我不參加遊行，不過我也責成相關單位，給予必要的協助，務必使遊行平安落幕。」而他身為在野黨主席，針對萊豬進口一事表示，底線是「源頭管理、 明白標示」，也已針對校園的食安頒訂了四大守則，落實肉品來源安全管理工作。

柯文哲說，過去藍綠輪流執政，在美豬美牛進口的立場上，在野與執政時主張互異，為反對而反對，「但不管如何決定，還是要保障民眾自由選擇的權利，如果連自由選擇的權利都沒有，這樣的政府還有何用？」

最後，柯文哲強調，今天這一場遊行過後，期待執政黨能夠謙卑與傾聽，而不是一再對提出問題的人扣帽子、用公家資源發動網路攻擊，這不是一個完全執政的政黨應該有的作為。

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