陳佩琪反擊范雲「超譯女權」：管我家誰拖地比萊豬還重要哩



▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市長柯文哲日前受訪稱妻子陳佩琪是一位好太太，「回到家就看到陳佩琪擦地板」，但被民進黨立委范雲批評是「封建思想」。對此，陳佩琪21日親上火線狠酸，只有范雲會把她當好神拖，「立委管我們家誰拖地，好像比萊豬管理還重要哩」！

范雲日前在臉書批評，柯文哲莫名在接待台中市議會考察團時，要去提到晚上十點還在擦地板的好太太，只是再一次凸顯柯市長心目中的好太太，就是個工具人，而這樣的發言造成的錯誤示範，是為什麼好太太要由柯市長來定義？

不過，對於范雲的發言，民眾黨透過臉書反批，范雲在性別議題上的「雙標」、「超譯」與「歧視」，舉著女權主義大旗，卻將女性作為鬥爭的工具，只有與自己黨派利益相同的女性權益該被重視，他黨女性就是可犧牲的工具，骨子裡的傲慢與雙標正是其最突出的政治資本。

而陳佩琪也親上火線，21日在柯文哲的其中一篇貼文下留言，感謝老公時時刻刻看到她做什麼，都想藉機讚美她，不然平常都是讓柯文哲看到她在電腦前追劇，竟有人說把太太當好神拖。

陳佩琪提到，「夫妻之間互相藉機讚美不是很好嗎？為何這叫歧視女人、性平不及格？」接著狠酸范雲「立委管我們家誰拖地，好像比萊豬管理還重要哩」！

▼陳佩琪隔空狠酸范雲。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

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