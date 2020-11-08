蔡易餘戴口罩挺「我川威武」　網朝聖酸爆：臉太腫了！

▲蔡易餘戴上口罩力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登確定當選！而先前民進黨立委蔡易餘曾戴著「川普」的口罩表達立場，如今他的臉書也被不少網友留言酸爆。

民進黨日前召開中常會，根據與會者轉述，多位中常委在會中「心有旁騖」，不時緊盯手機關注最新開票結果，中常委蔡易餘、黃承國更戴上印有美國總統川普的口罩與會，也引來身兼黨主席的總統蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼會戴川普的口罩」。

蔡易餘還在臉書PO照發文「我川威武」，但事後已刪文。隨著美國大選結果揭曉，拜登以290張選舉人票正式跨過美國總統當選門檻270票。

拜登確定當選總統後，不少網友跑到蔡易餘臉書留言，「挺錯人了要不要轉彎呢？哈哈」、「餵餵餵！你川還威武嗎？」、「來朝聖，可惜刪文了」、「拜登逆轉勝」、「你有被打臉了嗎」、「算了臉太腫了，不用再打臉了」。

▼網友朝聖蔡易餘臉書酸爆。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



其他人也看了這些...

►蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會

►拜登勝選！ 陳水扁：美中台關係不會有太大改變

►蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」 行政院還原真實狀況



更多熱門新聞...

►國民黨：期待美國在拜登領導下 與中華民國持續強化夥伴關係

►朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣 替他開心

►孫大千：蔡英文和川普的總統大選 存在5個驚人巧合



►振興一下我們的美麗