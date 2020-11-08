拜登剛勝選就口誤！　全國演說稱：美國「2.3億人」死於新冠肺炎

記者詹雅婷／編譯

美國民主黨總統當選人拜登7日發表勝選演說，但就在這場眾所矚目的場合，他再度口誤，稱全美死於新冠肺炎的人數為2.3億人，儘管他即時改口更正，仍被多家媒體大作文章。依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美986萬人感染新冠肺炎，累計23萬7113人染疫病逝。

▲ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

每日郵報報導，拜登7日晚間現身德拉瓦州威名頓市（Wilmington）發表勝選演說，但就在這場人生最重要的演說時間，他再度口誤。他說，「我希望它能給今年因可怕病毒而失去摯愛的2.3億…23萬多個家庭帶來一些安慰與慰藉。」

這並非拜登首次在講述新冠疫情數據時出錯。早在9月20日，當時人在費城的拜登表示，「也許在我演說的當下，在我結束演講的當下，估計已經有2億人因為新冠肺炎死亡」；只不過，他當下並沒有發現口誤，沒有即時更正。

CNN報導，美國自4日以來，每日確診人數均超越10萬；依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美986萬人感染新冠肺炎，累計23萬7113人染疫病逝。

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