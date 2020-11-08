「川普、拜登都反中」　陳水扁：我不認為會有太大改變

▲拜登。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統川普連任失利，民主黨總統候選人拜登勝出，未來美中台關係備受關注。曾與拜登會面的前總統陳水扁連2日在臉書發表看法，他強調，川普跟拜登都反中，拜登上任後，現況不會有太大改變。

陳水扁7日在臉書表示，他2000年當選總統後，隔年，時任美國聯邦參議院外交委員會主席拜登率民主黨、共和黨訪台，到總統府晉見他，這不只是拜登擔任聯邦參議員36年以來第一次訪問台灣，也是台美斷交第二度由美國參議院外委會主席率團來訪。

陳水扁指出，當時拜登向他強調，此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持，以及美國在《台灣關係法》下應有的立場，而對於台灣的前途，拜登堅決主張要由台灣人民來決定。

▲川普。（圖／路透）

陳水扁8日上午先後發布兩則貼文，第一則貼文提到，1998年3月時他在台北市長任內時，率團訪美，與拜登會面的情形，而2年後他當選總統，拜登隨即於隔年訪台，且是先訪問台灣，再去中國。

陳水扁在臉書發文後3小時，再度發文，將預錄影片上傳，也是討論拜登。他在影片中表示，在台灣，如果有人公開挺拜登，一定是犯眾怒，因為整個媒體、社會的氛圍，幾乎一面倒敢公開講的，都是支持川普，認為共和黨在川普當家以後，台灣的利益，才能繼續來確保，很擔心拜登推翻過去所通過的友台法案或決議案，「但是我並不認為，因為今天兩個總統候選人都是反中國的，大家一致的反對中國，基本上我並不認為會有太大的改變」。

陳水扁認為，不同立場的人，不同的支持對象，大家的期待解讀都是選擇對自己有利的，甚至不利，也要找相對有利的說詞，這一些都是支持者本身，不願認輸就對了，一定要衝到最後，民主黨的拜登從未輸過川普，領先的幅度，還比4年前川普能逆轉勝還要更高。

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