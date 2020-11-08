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綠營押寶川普挨批　洪秀柱籲蔡英文：懸崖勒馬、回頭是岸

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▲▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會,洪秀柱（圖／記者周宸亘攝）

▲洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民主黨候選人當選美國總統，總統蔡英文稍早已透過推特致賀。不過，在大選結果揭曉前，不少綠營人士押寶川普勝選，藍營也提出警告勿過度干預美國選舉，對此，國民黨前主席洪秀柱8日透過臉書喊話蔡政府，懸崖勒馬、調整路線，不要將全體國人的利益棄之不顧。

洪秀柱表示，之前曾在「護憲保台」論壇當中，幾度呼籲民進黨政府不要「押錯寶」，對於他國的內政應保持中立、尊重，但很可惜的是這些建議並未被民進黨政府重視，從11月4日美國大選開票至今，民進黨民代以及多位親綠人士、意見領袖，紛紛在社群平台或政論節目中大放厥詞，這些言論難道真與民進黨的路線毫無半分關係？相信全台灣的民眾都看在眼裡！

洪秀柱說，姑且暫不提綠營網軍「出征」AIT的行徑、以及親綠網紅的可笑言論，這幾天光是民進黨籍的市議員、立委，就有許多人光明正大的直接在臉書上替川普加油，高喊「認清事實：美國總統是川普」、「票在箱底」、「我川威武」；更有民進黨籍的大老在臉書發文批「拜登當選是一個災難」；民進黨籍的前黨工名嘴，也直接在臉書上「鐵口直斷」川普不是大贏就是小贏；更令人費解的是，上周就有民進黨籍的中常委，戴著川普的口罩去開中常會，這些難道都不算「押錯寶」的胡亂表態嗎？難道這些人和蔡英文總統，都不了解政黨政治的結構下，黨籍政治人物所應負的責任？還是民進黨政府已經窮到只能梭哈、押寶川普？

洪秀柱指出，本黨從立院黨團到黨中央，都已多次向蔡政府提醒亂押寶的結果將重傷台灣，民進黨政府不僅置之不理，甚至變本加厲的放縱黨籍人士亂開砲，事後再把責任全部推卸到「親共人士」、「機器人帳號」身上，到底是低估了國人的智商，還是真以為拜登未來的執政團隊都如此好騙？

洪秀柱也說，民進黨政府可以繼續把過錯推給本黨、推給對岸、推給所有不順他們心意的人，但未來蔡總統還有三年多的任期，萊豬、軍售、國際貿易這些重大議題都與美國未來的執政當局息息相關，我們希望民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸，盡快研擬出因應措施、調整路線，不要將全體國人的利益棄之不顧。

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