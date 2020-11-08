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拜登上任　學者分析：美中衝突未變、對台軍售「川規拜隨」

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▲▼習進平、蔡英文、拜登。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）

▲習進平、蔡英文、拜登。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）

文／中央社

美國民主黨總統候選人拜登當選美國總統，戰略學者今天均認為，中國是美國在亞洲最大挑戰，既有軍售不會改變，且美國總統川普任內放寬防禦武器定義，加上美國想重返亞洲，未來台美軍事交流應是「川規拜隨」。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑認為，日前川普政府對台10次軍售並不會改變，但可以觀察的是，美國政府現在對台灣軍售的「隨到隨審」，是否會變成過去「包裹式審查」仍有待觀察。

他指出，但無論是民主黨的拜登、或是共和黨的川普，未來軍售項目應不至於有太大變動，因為近10次的軍售對台灣來說已是一大筆預算。

林穎佑表示，民主黨可能不會像共和黨一樣賣這麼多傳統武器給台灣，但在這個看不見的戰爭、認知作戰的世代上，假訊息防制、資訊戰來得比傳統武器更加重要，未來可能會透過資訊研究，與台灣建立更進一步的合作關係。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲說，因來自美國國內法、行政程序慣例，目前美國政府已經對台宣布的軍售項目並不會受到影響；迄今唯一例外是美國與伊朗的軍售案，當時因伊朗激進派上台導致軍售生變，但台灣是民主政治，政局又相對穩定且跟美國有互信，因此軍售項目不會因此改變。

蘇紫雲指出，2001年拜登曾經反對出售神盾艦給台灣，但後來包括紀德艦、P-3C、潛艦等8大軍售項目都沒有反對，因此合理推論拜登的態度跟20年前有很大的不同。

他表示，當年同屬民主黨的前美國總統歐巴馬對中國有和平期待，但2014年提及要重返亞洲、平衡中國擴張，加上拜登政見中指稱中國是美國在亞洲最大挑戰，甚至辯論會上稱中國總書記習近平是「流氓」；從政治跟戰略角度來看，拜登不會刻意減緩對台軍售。

蘇紫雲也說，根據美國媒體所刊載訊息，拜登頻訪美國工業界及美國國防廠商，因此拜登對工業界的狀況應該很了解，意即不會去緊縮對外軍售，加上川普任內已將對台軍售提升到非北約主要盟國的法律地位，並放寬防禦性武器的定義，推測拜登未來的對台軍售應是「川規拜隨」。

國防部長嚴德發4日在立法院備詢時，立委曾關切美國總統大選結果是否影響軍售，嚴德發當時指出，政策有延續性，已簽約項目不至變更，維持印太區域的和平穩定是大家的共同目標。

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