接手「川普的美國」第一步！傳拜登上任將簽行政命令推翻現行決策

記者詹雅婷／編譯

美國民主黨總統當選人拜登於台灣時間8日上午發表勝選演說，準備接手現任總統川普過去3年多所帶領的美國。外傳拜登將在上任後，立即發布一系列行政命令，推翻川普政府現行政策。此一消息是在拜登宣布勝選的同日刊出。

▲ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

華盛頓郵報指出，拜登陣營傾向立即廢除針對穆斯林國家為主的移民禁令，恢復保護移民的「追夢人」（Dreamers）政策，重新加入巴黎氣候協定，逆轉川普退出世界衛生組織（WHO）的決定。經過多名拜登團隊的顧問花費數月時間研究，如今他的競選承諾已被編輯統整成冊，作為政府早期施政管理的依據。

拜登周遭的消息人士坦承，拜登可能需要透過行政手段來執行政策，且如果參議院未來持續由共和黨佔有多數優勢，民主黨在國會推動重大立法將更具有挑戰性，「政策團隊、過度政策小組，現在都聚焦在行政權，假若參議院屆時從中阻礙，希望拜登政府可以利用它來做事。」

拜登美國時間7日晚間發表勝選演說時宣布，到了9日，將公布由科學家及專家組成的新冠肺炎特別小組，協助制定防疫相關計畫。

►拜登勝選很慘！4票倉被共和黨翻盤 《時代》：他要接手的是「川普的美國」

►演說全文／拜登承諾「團結社會」療癒美國靈魂 立刻展開防疫工作

►BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵動作 北韓砲火可能回歸

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢