藍營：綠營操作「反瘦肉精=反美」　大內宣阻礙台美溝通

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

記者楊蕓／台北報導

針對綠營人士以拜登（Joe Biden）日前恭賀總統蔡英文連任的貼文撇清並無「押寶」，國民黨文傳會副主委鄭照新回應，可見執政黨已知自己過去內宣過頭的愚蠢，但這數月綠營民代與親執政黨人士不斷抹紅攻擊拜登的語言，已造成對美溝通嚴重障礙。

美國總統大選由民主黨籍拜登當選，蔡英文上午透過個人推特，轉貼1月份時拜登祝她順利連任總統的貼文，向拜登表達祝賀，有綠營黨政人士聲稱，蔡英文運用拜登恭賀蔡英文連任的貼文來恭賀拜登，攻破「押寶說」，並認為「押中反美」成為藍營新路線。

除此之外，行政院長蘇貞昌上午受訪時，口誤稱蔡英文連任時，拜登曾致電祝賀，拜登當選總統，蔡英文也致電祝賀。隨後行政院澄清，兩人僅在「推特發文」祝賀對方，並無致電。

對此，鄭照新質疑，這位黨政高層是把人民當白痴一樣耍嗎？一個談不上互動的單方祝賀推文都能拿來討論壓不壓寶，可見執政黨已知自己過去內宣過頭的愚蠢，這數月綠營民代與親執政黨人士在節目與網路不斷抹紅攻擊拜登的語言，已造成對美溝通嚴重障礙，我們深感憂慮，蘇貞昌身為行政院長，連推文和致電都還搞不清楚就急於表態，更令人感到其焦慮與紊亂。

鄭照新表示，若真有這種匿名放話的豬隊友黨政高層，認為不強迫人民吞下瘦肉精就是反美，建議這位高層到全球包括全歐洲在內尚堅拒瘦肉精進口的一百多個國家走走，並請院內有名的周姓製圖高手重出江湖製圖，大力宣傳不吃瘦肉精就是反美的謬論，看看會得到這些對美友善國家人民如何回應。

鄭照新強調，1122凱道反萊豬遊行，也請這位黨政高層來看看人民的聲音吧，問問過半民意對食品健康的要求等不等於反美。

最後，鄭照新還用標籤寫下，「有這種高層還在抹紅」、「半聾半瞎不知國際趨勢」、「美國自己四月都開始有議員提案禁瘦肉精了」

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