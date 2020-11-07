川普拖延選戰新招！改質疑「整段選舉自己都被騙」　打法律戰強壓拜登

▲川普面對拜登的自信，感到相當焦慮。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選離原訂的開票日已經超過4日，但仍沒有最終的結果，剩下5州呈現膠著，如今喬治亞州與賓州被認為是「爭議最大州」，川普一度在5日晚間在推特怒吼：「應該要停止計票」，並於6日堅持喬治亞州應該重新計票，如今面對對手拜登更加強勢的局面，川普的新對策也被發現。

根據《德國之聲》報導，目前陷入停滯的開票狀態，拜登由264票領先川普的214票，其中搖擺州賓州與喬治亞州，原被認為是共和黨傾向，如今都呈現拜登占優勢的狀態，而川普失控的在推特發文，也讓共和黨內部出現內鬨的情況，認為川普應該冷靜，否則「失去總統大位」。如今面對勝券在握的拜登，川普新的做法似乎冷靜許多，推特上推文次數減緩之外，內容也多半提到「該被質疑的是大選的過程」。

川普先在推特貼文中提到，「喬治亞州的軍人票到哪裡去了？」接著又再發文，「拜登不該宣稱自己是總統，這一切都已經進入到法律程序」；然後再發文「原本一些州遙遙領先，但隨著時間過去，這些優勢卻都消失了，但法律會讓所有事情有所進展」。

面對停滯的選戰，拜登台灣時間7日午間再出面信心喊話，「我們將會贏得這場選舉，24小內將會贏回喬治亞和賓州，肯定至少贏300多張選票，大家要沉著冷靜的等待結果」。而川普也在拜登出面之後不久，轉發名嘴在節目上的分析，寫下「令人不可置信的國家啊！」看出其煎熬的心情。