拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普票倉遭包圍…苦等喬治亞奇蹟

▲美國總統大選開票超過一天。（圖／路透社）

記者陳亭伃／整理報導

美國大選於台灣時間4日登場，直至5日仍有5州尚未開出，其中就包括3大搖擺州賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州，而選舉人票數則由拜登以264票領先川普的214票，綜觀整個美國選舉地圖，可以看出美國中部「一片紅」，且川普奪的州數相對多，然而卻是由拜登目前勝券在握。

吃下最多選舉人票，反成贏家關鍵

選前六大搖擺州的民調顯示出，原本的佛州握有29張選舉人票，拜登當時民調贏了5個百分點，然而最後卻由川普全數拿下，威斯康辛州、密西根州則由拜登拿下，如今喬治亞與賓州則相當膠著，這讓川普擔心大位不保；加上拜登拿下加州55張選舉人票，第二多選舉人票的德州，則由川普拿下，兩方可以說勢均力敵。

紐約州與佛州的對抗

川普原以為威斯康辛州與密西根，算是搖擺州內的「共和黨傾向」的州區，卻沒想到被拜登吃下，紐約州29張選舉人票就與佛州29張選舉人票抵銷，加上華盛頓州、亞利桑那州、加州共有78張票都被拜登包下，選情優勢一路往拜登陣營跑。

▲美國費城民眾不滿這次選舉計票方式，要求計票公正。（圖／路透）

川普回主場的機率越來越小

原本以為亞利桑那州會被川普拿下，卻沒想到被拜登領先，且兩人在喬治亞州的拉鋸又縮小，讓他本人都不理解的表示：「睡一覺醒來都不知道票去哪了？」此外，更傳出川普陣營雖一邊相信可以重新拿回亞利桑那州，但面對喬治亞州、賓州的窘境也相當憂心，甚至已經在醞釀一波離職潮。

喊停開票、提訴訟「川普開始各種煎熬」

面對自己不斷失守搖擺州，擔心剩下的賓州、北卡、喬治亞也可能翻盤，在台灣時間4日下午要求「停止開票」，並且讓自己的律師團隊進駐了解情況，甚至「喬治亞州」一度呈現開票停頓的狀態；另一方面，拜登的票倉「內華達州」有6票選舉人，若奪下則會搶先獲得270票選舉人票，可為大局底定。

這場白宮爭奪戰，可說是美國史上最激烈的總統大位之爭，拜登目前以7200多萬票突破當年歐巴馬的得票紀錄，川普面對選情失利，外界也分析「他可能尚未準備好敗選的心情」，之後要如何處理情緒、或要求驗票的方式，仍被持續關注。

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