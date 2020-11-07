快訊／川普「白宮幕僚長」確診新冠肺炎！　競選助理也中鏢

記者吳美依／綜合報導

根據《彭博社》最新消息，川普的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）確診新冠肺炎。另據該社記者透露，目前至少還有另外4名幕僚確診。

NEWS: Along with Trump chief of staff Mark Meadows, at least FOUR other White House aides currently have coronavirus, per sources.



Pains were taken to keep Meadows’ illness a secret, I’m told. And people around him who knew were told to keep quiet. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 7, 2020

報導引述消息人士說法指出，梅多斯在大選日過後，向親近顧問透露確診消息。但是，目前仍不清楚他何時得知染疫，或者是否出現症狀。

梅多斯與白宮發言人目前尚未對此回應。

#BREAKING: President Trump praises the "young, attractive people" of the RNC Annex in Arlington, VA, on #ElectionDay. pic.twitter.com/9XmrMxJz8C — The Hill (@thehill) November 3, 2020

▲梅多斯3天前沒戴口罩出現在維吉尼亞州的競選總部。



梅多斯10月底時曾表示，美國「不會控制」新冠肺炎疫情，但會將心力放在疫苗研發、治療上。當梅多斯被問到為何美國不控制疫情時，他表示，「因為這是和流感一樣具有傳染性的病毒，我們需要做的就是確保有足夠的緩解機制，不論是治療方法或是疫苗，以確保人們不會死於這種病。」

根據另外2名知情人士透露，川普競選團隊助理特雷納（Nick Trainer）也染疫。他與競選發言人都拒絕對此評論。

▲白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／達志影像／美聯社）



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