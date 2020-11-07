快訊／賓州差距再拉大！拜登領先2.7萬票　川普差「0.4％」苦追

記者張方瑀／綜合報導

美國大選開票結果持續拉鋸，根據CNN報導，賓州阿利根尼郡公布最新一批計票結果，總共9288張選票中，有7300張投給了拜登，讓他在該州的領先優勢再拉開；目前共領先川普2萬7174票。

▲拜登在賓州擁有領先優勢。（圖／路透）



阿利根尼郡（Allegheny County）公布最新一批計票結果，該郡共有9288張選票，其中拜登獲得7300張，川普則獲得1875張；這批選票讓拜登和川普的差距再度拉開。

根據《福斯新聞》統計，目前拜登在該州以49.6％的得票率，領先約2萬7174票；川普則以49.2％的得票率落後。該州開票進度達99％。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.6％，微幅領先川普的49.2％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約2萬7174票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6479票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4020票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.7％，川普得票率為48.8％，目前兩人相差將近3萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。