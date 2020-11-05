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拜登勝選很慘！4票倉被共和黨翻盤　《時代》：他要接手的是「川普的美國」

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▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲時代雜誌分析，拜登就算執政也可能是在治理「川普的美國」。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選陷入膠著，截至5日（台灣時間）午間，拜登以264票領先川普的214票，目前開票呈現停滯的狀態，川普面對自己不斷失守搖擺州，又得面對拜登「贏面滿滿」感到相當不是滋味。然而就在外界一片看好拜登之際，美國《時代》雜誌最新封面報導就分析，「即便是拜登當選，他所治理的也將是『川普的美國』」。

根據《時代》雜誌封面報導，隨著開票狀態明朗，雖呈現停滯狀態，但僅剩5州沒有開出，不少人都認為大局底定，民主黨候選人拜登也多次出面談話、發表推特要支持者「耐心等候」。這樣看似入主白宮有望的情況，卻被分析為另一種危機的表現，因為拜登獲得比當年歐巴馬還要多的票，於此同時川普同樣也獲得比上次多了百萬張的選票。

此外，選前民主黨一度認為佛州、南卡羅萊納州、俄亥俄州、愛荷華州可以順利拿下，但是卻被共和黨全奪走，意味著原本民主黨守護的地方可能「事與願違」，若是未來由拜登執政，那麼可能要在這些州特別下工夫。

文中也分析，拜登若是贏得選舉，阻斷川普的連任之路，這場選戰可以說打得相當漂亮，且自一開始「信心操作」也明顯見效，拜登不僅對自己有信心，也對自己的選情不斷透露出有自信的感受，接著以川普疏忽的政策加以施壓。

川普執政4年在美國境內造成一定程度的憤怒、怨恨，這甚至比新冠疫情更像連任的絆腳石，但是他並沒有正視、改善這樣的情形。《時代》雜誌最後也提到，無論2021年1月20日是由誰就職，都將面臨一大挑戰。

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