詭婦18年沒踏出家門　一站立就如傀儡娃倒地「竟是小腿肌整塊溶解」！

▲女子被發現在家中18年沒有出門，小腿肌溶化。（圖／示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

西班牙南部城市馬拉加（Malaga）日前警方破獲一起「長期軟禁」的案件，一名47歲的女子在自己的公寓內都沒有出門長達18年，而與其同居的還有2名親人，卻都沒有特別通報。直到警方找到女子時，因為多年沒有運動，小腿肌已經流失，導致無法正常走。

根據英國《鏡報》報導，這名女子的叔叔通報姪女失蹤多年，當地兇殺組警方進行調查，終於在一處監獄內找到該名女子，女子當時與媽媽、姐姐同住，但是竟有18年沒有踏出屋外，且也沒有任何更換身分證、就醫的紀錄，最後一次登記身分竟然是2001年。

據悉，警方在當下進行搜索時，還遭到女子親人的阻擋，而在她沒有踏出家門的18年間，也沒有留下任何「可被追溯」的紀錄。最令警方驚訝的是，女子因為多年沒有出門，導致小腿肌的肌肉已經流失，無法有正常走路的生理功能。

當地警方發言人表示，女子跟母親與妹妹同住，幾乎都由妹妹出門，與鄰居沒有太多的相處，目前已經準備調查這家人的財務狀況，並將了解是否女子是擔心外出會受到危險，過去曾有多次戶口調查想要進入女子家中，但都受到拒絕，如今成功探訪了解，將偕同社會局一同協助。