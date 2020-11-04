「這是公營側翼！」高虹安：行政院製網軍圖恐違《預算法》

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有媒體抓包行政院幕僚製作「網軍圖」的報導，行政院發言人丁怡銘4日表示，行政院同仁製作相關圖卡，完成後會提供黨團立委對外說明之用，並未提供給網軍帶風向。對此，民眾黨立委高虹安批評，這說法集胡扯不打草稿之大成，並點出政院要求小編製圖供外界廣告宣傳，有違《預算法》之嫌。

高虹安在臉書表示，丁怡銘說政院小編上班時間在立院做圖批評媒體和在野黨，是「彙整即時新聞資訊，供黨團立委對外說明之用」，此一說法真是令人嘆為觀止，集胡扯不打草稿之大成。​

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高虹安質疑，首先，踢爆此事的媒體所記載三位人員，包括做圖小編本人，都是「行政院」幕僚，不是「立院黨團」助理，更非「民進黨部」員工，身為行政部門人員，上班時間做圖給民進黨立院黨團利用，請問是執政黨專屬的福利嗎？​

「還是不分朝業黨派，都可以像發函索資一樣，委請行政部門派員整理用來跟其他政黨對罵的情資，順便把圖也做好傳來嗎？」高虹安表示，這若執政黨團濫用權力，政院小編應該勇敢拒絕，請黨團助理「自己的圖文自己做」；若是主動出擊，就請政院的主管自行約束，行政中立莫撈過界。

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高虹安強調，而若是政院主動要求小編製圖供外界廣告宣傳，依照《預算法》第62-1條記載，「應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行」。她批評，請問圖文上的「行政院廣告」字樣何在？還是做圖的當下已經請假，沒有領到國家的薪水？​

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高虹安繼續說，再進一步檢查丁怡銘的說法，就會發現這根本也站不住腳，依照報導，圖片完成後第一波擴散的臉書粉專是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有民進黨桃園市不分區議員「王浩宇」。請問這幾個粉專是民進黨團負責管理的嗎？還是政院除了服務黨團外，也兼著服務「選民」，開辦中央廚房嗎？​

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「退萬步言，不論是政院、立院黨團或民進黨部，要製作圖文攻擊在野政黨，就請光明正大具名發表。」高虹安斥責，由政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名粉專發表擴散，這已經不是小編治國，而是公營側翼了吧？​

▼高虹安4日在臉書抨擊行政院養網軍的議題。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）